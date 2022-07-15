Ассоциация старейшин Гагаузской автономии обратилась к президенту Молдавии Майе Санду в связи с бедственным положением пожилых людей в регионе, но осталась недовольна ответом, посчитав его формальным. Об этом рассказал 15 июля руководитель Ассоциации старейшин Гагаузии Василий Арнаут, сообщает gagauzinfo.md
Он отметил, в Комрате считают, что глава государства должна была бы отправиться в Москву для встречи с президентом России, чтобы обсудить вопрос снижения закупочных цен на природный газ для республики. По словам Арнаута, жизнь людей при нынешней власти стала невыносимо сложной. Пожилые люди просят президента и правительство «ставить на первый план интересы своей страны и своего народа».
«Инфляция в Молдове зашкаливает за 30% годовых, цены на продукты питания уже повысились на 30%-40%, стоимость медикаментов, коммунальных услуг и других важных продуктов повышаются каждый день. С учетом роста цен на топливо, удобрения и энергоносители, вся продукция, производимая в РМ, и импортируемая из-за рубежа, будет дорожать и станет недоступной для большинства пенсионеров, которые не смогут справиться даже с оплатой коммунальных услуг», — заявили в Ассоциации старейшин.
Организация получила формальный ответ от администрации президента. В документе, подписанном советником президента по экономическим вопросам Вячеславом Негруцей, сообщается, что запрос был переадресован в адрес правительства, НАРЭ и Министерства инфраструктуры и регионального развития, а также в адрес Исполнительного комитета Гагаузии.
«Неделю назад я встретился с жителями Конгаза. Каждый второй говорит о том, что им не на что жить. У них не хватает денег на хлеб, большинство уже давно забыло вкус мяса. Мне стыдно, что мы докатились до такой жизни. Если никаких действий власти не примут, то мы приняли решение провести протесты в Комрате, на которые готовы приехать жители всех населенных пунктов автономии», — предупредил Василий Арнаут.
Он выразил надежду на то, что глава государства посетит Гагаузию с официальным визитом и у пожилых людей появится возможность задать интересующие их вопросы лично.
Как сообщили в пресс-службе Народного собрания Гагаузии по итогам встречи спикера Дмитрия Константинова и президента Майи Санду, «несмотря на большую загруженность президента, есть договоренность, что до конца этого месяца состоится встреча главы государства с депутатами НСГ». На встрече планируется обсудить «важные вопросы взаимоотношения между центральными властями и руководством автономии».
Напомним, президент Молдовы Майя Санду отвергает любую возможность обсуждения более выгодного контракта на газ с Россией на высшем уровне.
«Я не жалею, что не поехала в Москву (пятилетний договор с „Газпромом“ был заключен в октябре 2021 года), мы получили контракт, который могли получить. Я не готова „продать“ часть страны, чтобы полгода покупать газ дешевле. Наша страна независимая и мы должны этого придерживаться. Да, сейчас всем тяжело», — заявила Майя Санду.
Вот уже месяц в Молдове проходят акции протеста оппозиции. Люди обвиняют режим Санду в политических злоупотреблениях, узурпации и некомпетентности в управлении страной в условиях прогрессирующего кризиса. Они требуют отставки правительства, а также досрочных президентских и парламентских выборов. eadaily.com