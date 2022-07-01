Профильный Комитет палаты по делам СНГ запросил сведения в МИД России ,с целью проинформировать Госдуму о незамедлительных мерах по устранению существующих проблем, «кадровому усилению выездного пункта консульского обслуживания в Тирасполе посольства РФ», пишет «Парламентская газета»
На внеочередном пленарном заседании Госдумы РФ депутаты поручили Комитету палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками запросить в МИД информацию, какие меры предпринимаются для решения проблем жителей Приднестровья при получении российского гражданства и продлении паспортов РФ.
Данную тему на пленарном заседании поднял депутат Константин Затулин. Парламентарий рассказал, что в течение последних лет все больше обостряются проблемы жителей Приднестровья, желающих продлить действие своих российских паспортов или вступить в российское гражданство. «К сожалению, молдавская сторона всячески препятствует работе консульского пункта посольства РФ в Молдавии, находящегося в Тирасполе. Очередь там на продление паспортов — 20 тысяч человек, для подачи на гражданство — 60 тысяч человек», — сказал депутат.
Парламентарий попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина дать поручение профильному комитету палаты запросить сведения в МИД России и проинформировать Госдуму о незамедлительных мерах по устранению существующих проблем и «кадровому усилению выездного пункта консульского обслуживания в Тирасполе посольства РФ». После голосования запрос направили в МИД.