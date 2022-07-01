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Захарова: Россия обеспокоена спекуляциями о якобы исходящей из Приднестровья угрозе

Захарова: Россия обеспокоена спекуляциями о якобы исходящей из Приднестровья угрозе

Москва обеспокоена продолжающимися спекуляциями о якобы исходящей из Приднестровья угрозе. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как указала дипломат, в Москве внимательно наблюдают за ситуацией в процессе приднестровского урегулирования, складывающейся на фоне специальной военной операции на Украине. "Вызывают обеспокоенность продолжающиеся спекуляции по теме якобы исходящей из Приднестровья угрозы. Опровержения Тирасполя, равно как и его неоднократные призывы к укреплению мира и стабильности на Днестре, в расчет не принимаются", - заявила она, пишет ТАСС.

Захарова отметила, что Россия надеется на позитивное продвижение в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем. "Главным представляется повышение динамики и результативности встреч политических представителей Кишинева и Тирасполя и заседаний их совместных отраслевых экспертных групп, наработки которых должны являться основой для переговорного процесса в многостороннем формате. Надеемся на позитивные подвижки на этом важном направлении", - говорится в комментарии.

  • Сегодня, 07:10
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