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Четырнадцать стран признают паспорта Республики Молдова с продленным сроком действия
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опубликовало обновленный список стран, которые признают паспорта РМ с продленным сроком годности.
В перечень входят четырнадцать государств:
Россия, Израиль, Латвия, Армения, Эстония, Азербайджан, Хорватия, Ирландия, Украина, Литва, Сербия, Грузия, Португалия, Беларусь, передает diez.md
Отметим, что паспорта с продленным сроком действия можно использовать только в странах, признавших решение молдавских властей.
diez.md
- Сегодня, 07:13
- DTV
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