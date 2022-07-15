Dnestr.TV

 
0

Четырнадцать стран признают паспорта Республики Молдова с продленным сроком действия

Четырнадцать стран признают паспорта Республики Молдова с продленным сроком действия

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опубликовало обновленный список стран, которые признают паспорта РМ с продленным сроком годности.

В перечень входят четырнадцать государств:
Россия, Израиль, Латвия, Армения, Эстония, Азербайджан, Хорватия, Ирландия, Украина, Литва, Сербия, Грузия, Португалия, Беларусь, передает diez.md

Отметим, что паспорта с продленным сроком действия можно использовать только в странах, признавших решение молдавских властей.

diez.md
  • Сегодня, 07:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна