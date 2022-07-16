Власти Венгрии могут ввести войска на территорию Закарпатья для защиты этнических венгров, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта есть сценарии военной чрезвычайной ситуации для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье, передает mk.ru.
По мнению Бужанского, МИДу Украины следует потребовать объяснений по поводу того, от кого и каким образом планируется «спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров». Он также предположил, что Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.
По словам депутата Рады, он видит в этом заявлении прямой намек на ввод в Польшу частей Красной Армии в сентябре 1939 года.
17 сентября 1939 года в ответ на нападение Германии на Польшу войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.