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ВОЗ отметила небольшой спад в плановой иммунизации детей в Европе

ВОЗ отметила небольшой спад в плановой иммунизации детей в Европе

Европейский регион сумел предотвратить резкий спад в плановой иммунизации детей, однако не смог достичь целевых показателей в этой области, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе Европейского бюро ВОЗ.

По официальным данным ВОЗ и UNICEF, доля детей в мире, получивших три дозы вакцины АКДС 3 (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), в период с 2019 по 2021 год снизилась на 5 п. п., до 81%. В Европейском регионе средний показатель охвата АКДС 3 в прошлом году составлял 94%, что на 1 п. п. меньше, чем в 2019 году, передает ТАСС.

Хотя в регионе удалось избежать дальнейшего спада, различия между отдельными странами в эффективности иммунизации проявились со всей очевидностью, отмечено в сообщении.

"Пандемия COVID-19 стала испытанием силы и устойчивости программ иммунизации и системы здравоохранения в каждой отдельной стране. Усилия по проведению плановой вакцинации каждого младенца при одновременном развертывании вакцины против COVID-19 в количестве 1,5 млрд доз, параллельно с кампаниями дополнительной вакцинации, в том числе против полиомиелита, оказались экстраординарными, - прокомментировал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. - Для предотвращения будущих вспышек необходимо сохранять приверженность не только восстановлению утраченных позиций, но и дальнейшему прогрессу в обеспечении защиты всех жителей нашего региона от болезней, которые можно предупредить посредством вакцин".

tass.ru
  • Сегодня, 07:23
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