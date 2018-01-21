14-15 июля в Ерино (Россия) на стадионе СК «Подолье» прошли Всероссийские соревнования «Гран-при Московской области», которые входят в серию соревнований «Королева российского спорта». В соревнованиях приняли участие олимпийская чемпионка Мария Ласкицкене, призер чемпионата мира и Европы Илья Иванюк и другие известные спортсмены.
В метании копья мастер спорта международного класса РФ, спортсмен Республиканского центра олимпийской подготовки, а также студент экономического факультета ПГУ им Т.Г. Шевченко Николай Орлов занял второе место с результатом 79 м 10 см, сообщает Госслужба по спорту ПМР.
Победителем стал Борис Бездольный (Краснодарский край, 81,05 м). Ведущие легкоатлеты готовятся к основным стартам сезона: чемпионату России в Чебоксарах и спартакиаде Минспорта РФ. Напомним, российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от международных стартов.