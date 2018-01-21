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Легкоатлет из Приднестровья взял серебро на «Гран-при Московской области»

Легкоатлет из Приднестровья взял серебро на «Гран-при Московской области»

14-15 июля в Ерино (Россия) на стадионе СК «Подолье» прошли Всероссийские соревнования «Гран-при Московской области», которые входят в серию соревнований «Королева российского спорта». В соревнованиях приняли участие олимпийская чемпионка Мария Ласкицкене, призер чемпионата мира и Европы Илья Иванюк и другие известные спортсмены.

В метании копья мастер спорта международного класса РФ, спортсмен Республиканского центра олимпийской подготовки, а также студент экономического факультета ПГУ им Т.Г. Шевченко Николай Орлов занял второе место с результатом 79 м 10 см, сообщает Госслужба по спорту ПМР.

Победителем стал Борис Бездольный (Краснодарский край, 81,05 м). Ведущие легкоатлеты готовятся к основным стартам сезона: чемпионату России в Чебоксарах и спартакиаде Минспорта РФ. Напомним, российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от международных стартов.
  • Сегодня, 19:24
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