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Москалькова подключилась к решению проблемы с выдачей паспортов РФ в Приднестровье

Москалькова подключилась к решению проблемы с выдачей паспортов РФ в Приднестровье

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что решила оказать помощь в этом вопросе после просьбы омбудсмена Приднестровья Вячеслава Косинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обращения к ней омбудсмена Приднестровья Вячеслава Косинского в связи с трудностями с получением российских паспортов в Приднестровье, она подключилась к решению этой проблемы, сообщает ТАСС.

"Ко мне обратился коллега - уполномоченный Приднестровья Вячеслав Косинский по проблеме продления и получения российских паспортов для граждан республики. Взяли в работу", - написала Москалькова в субботу в Telegram-канале.

В настоящее время в Приднестровье проживают свыше 220 тыс. граждан РФ. С марта 2020 года по май 2021 года из-за пандемии коронавируса работа выездного консульского пункта приостанавливалась, что привело к формированию очередей. В январе на эту проблему обращал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В июле ее вновь поднял президент республики Вадим Красносельский.

Вопрос об открытии генконсульства в Приднестровье обсуждался еще 2012 году во время визита в Молдавию Дмитрия Рогозина, занимавшего в то время должность вице-премьера, спецпредставителя президента России по Приднестровью. Тогда было принято решение начать консультации по этому вопросу, первые раунды которых прошли в Москве и Кишиневе. Однако занимавший в те годы пост президента Молдавии Николай Тимофти заявил, что считает невозможным открыть консульство РФ в Тирасполе до вывода российских войск из Приднестровья.
  • Сегодня, 19:28
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