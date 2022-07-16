В федеральный суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск к компании Mars Inc. В нем утверждается, что производитель знал об опасном токсине диоксиде титана, который содержится в драже Skittles. Он делает конфеты непригодными к употреблению.
Как сообщила The Guardian жительница Сан-Леандро Дженил Темз, из-за Skittles люди подвергается повышенному риску для здоровья, о котором даже не подозревают. Инициатор коллективного иска утверждает, что эти сладости генотоксичны, они способны изменять ДНК, передает mk.ru.
Истцы считают, что Mars давно знала о предполагаемых рисках, связанных с этим химическим веществом. Действительно, в феврале 2016 года компания публично пообещала поэтапно отказаться от диоксида титана. В 2019 году, после его запрета во Франции производитель вновь пообещал соблюдать закон.
«Невероятно, но ответчик даже заявил, что искусственные цвета не представляют известных рисков для здоровья или безопасности человека. Он скрыл от потребителей известную ему информацию об опасности», - сказано в иске.
Дженил Темз уверена, что Mars по-прежнему продает в США конфеты, содержащие диоксид титана в качестве добавки, и «не информирует потребителей о последствиях употребления токсина». Список ингредиентов напечатан мелким шрифтом на оборотной стороне упаковки, но прочитать его трудно.
Диоксид титана является пигментом, который добавляют в сладости. В 2021 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов объявило, что «диоксид титана больше нельзя считать безопасной пищевой добавкой».
Представитель Mars отказался комментировать изданию предстоящий судебный процесс.