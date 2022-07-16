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Левандовски перейдет в «Барселону»

Левандовски перейдет в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» объявила о скором переходе польского нападающего Роберта Левандовски в «Барселону». Заявление доступно на сайте немецкого клуба.

В клубе отметили, что согласились отпустить 33-летнего форварда в «Барселону». «Мы достигли устной договоренности, хотя сделка еще не завершена. Мы прекрасно понимаем, что должны были проявить уважение к заслугам Роберта. Наш клуб и раньше покидали большие имена, это не конец света для "Баварии"», — заявил Оливер Кан, председатель правления мюнхенцев.

Ранее в СМИ сообщали, что в «Баварии» намерены выручить 50 миллионов евро с продажи форварда. Трансферная стоимость Левандовски оценивается в 45 миллионов евро.

Контракт Левандовски с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это поляк выразил готовность покинуть клуб и присоединиться к «Барселоне».
lenta.ru
  • Сегодня, 19:39
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