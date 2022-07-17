Dnestr.TV

 
0

Украинский депутат посоветовал президенту Сербии уезжать в Россию

Украинский депутат посоветовал президенту Сербии уезжать в Россию

Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Ранее украинский парламентарий намекнул, что Украина вместе с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, чтобы «перевоспитать сербов» и отомстить Вучичу за его заявления о действиях России. В ответ сербский лидер пожелал Украине и ее жителям «всего наилучшего», передает eadaily.com.

«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — обратился Гончаренко к Вучичу.

Украинский парламентарий также написал, что Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с населением в шесть миллионов человек. Он вновь пригрозил, что Украина не забудет о заявлениях руководства балканской республики.

На этой неделе сербский лидер заявил, что сейчас «весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией». Он также предположил, что на определенном этапе спецоперации Владимир Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением, но если его отвергнуть, то в мире «начнется ад».


  • Сегодня, 10:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна