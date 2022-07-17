Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Ранее украинский парламентарий намекнул, что Украина вместе с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, чтобы «перевоспитать сербов» и отомстить Вучичу за его заявления о действиях России. В ответ сербский лидер пожелал Украине и ее жителям «всего наилучшего», передает eadaily.com.
«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — обратился Гончаренко к Вучичу.
Украинский парламентарий также написал, что Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с населением в шесть миллионов человек. Он вновь пригрозил, что Украина не забудет о заявлениях руководства балканской республики.
На этой неделе сербский лидер заявил, что сейчас «весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией». Он также предположил, что на определенном этапе спецоперации Владимир Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением, но если его отвергнуть, то в мире «начнется ад».