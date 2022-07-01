Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины, уточнил Арестович.
Крымский мост был незаконно построен Россией в территориальных водах Украины и считается украинской территорией, передает unian.net
Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, комментируя обещание Украины, данное западным партнерам, не бить из предоставленного США и Европой вооружения по России.
На Крымский мост, объяснил Арестович, это ограничение не распространяется.
"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", - сказал он.
Арестович добавил, что с Крымским мостом "могут случиться всякие неприятности": "Это незаконное сооружение, построенное в территориальных водах Украины. Вышки Бойко были незаконно захвачены... что с ними случилось? Крымский мост ждет та же судьба".
Украина может использовать американские системы HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий во время телемарафона.
"На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск", – сказал он.
Скибицкий отметил, что не стоит забывать и о том, что из акватории Черноморского флота россияне совершают ракетные обстрелы Украины, пишет strana.today.
"Прежде всего, это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток. Зато, это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", - сказал он.
Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что Украина может получить боеприпасы к HIMARS, способные бить на 300 км. Сейчас Киеву дают ракеты дальностью до 80 км. Резников считает, что партнеры пришлют версию ракеты с дальностью 300 километров.
В Совфеде прокомментировали угрозы Киева атаковать Крымский мост
Клишас: угрозы атаковать Крымский мост говорят о необходимости денацификации всей Украины
По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, в ином случае угроза для территории России будет сохраняться всегда
Угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие с украинской стороны, подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию необходимо осуществить на всей территории Украины. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек высмеял планы властей Украины о нанесении ударов по территории полуострова. По его словам, попасть ракетой в Крым — это все равно что биться головой о стену. Он уверен, что в Киеве активно прорабатывают данный сценарий и обязательно предпримут попытку атаки в будущем, однако подчеркнул, что Крым надежно защищен эшелонированной системой ПВО, в связи с чем попытки обстрела вряд ли обернутся удачей для украинских военных.
Политолог уверен, что если в руках украинских солдат окажутся оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 километров, то они не смогут устоять и тут же опробуют их на крымском направлении, прекрасно понимая, что они в любом случае будут сбиты. Он отметил, что в этом вопросе Киеву важен не столько сам факт удачной атаки, сколько показательное шоу, которое власти представят в виде «великой победы».
"А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели"- заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.