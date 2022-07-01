Многие люди для того, чтобы помочь себе заснуть, прибегают к самым разным нестандартным способам. Один из таких – работающий телевизор. Его мигание и непрерывный звук, доносящийся из динамиков, оказывают убаюкивающее воздействие. Однако такая привычка может приводить к негативным последствиям. Для организма это чревато ожирением и диабетом, сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-сомнолога Дарью Лебедеву.
Советы сомнологов По словам доктора, подобные попытки отдыха также нарушают биологические часы. Из-за этого человек может испытывать трудности с засыпанием и пробуждением. А неполноценный сон приводит, как правило, к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает mir24.tv.
«Увеличивается выработка гормона голода, человек хочет больше есть, набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний», – сказала сомнолог.
Также специалист добавила, что в результате дефицита качественного отдыха человек начинает вести нездоровый образ жизни. Еще у него снижается сила воли, повышается уровень сонливости и усталости. В этот момент хочется полежать, съесть быстрый углевод, выпить кофе или энергетик, чтобы взбодриться, добавила врач.
«Во сне происходит восстановление ресурсов организма, очистка от различных токсинов, вырабатываются антитела. Без нормального сна у человека нарушается процесс выработки важных гормонов», – заключила Лебедева. mir24.tv