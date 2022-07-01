Dnestr.TV

 
0

Врач рассказала, почему опасно спать с включенным телевизором

Врач рассказала, почему опасно спать с включенным телевизором

Многие люди для того, чтобы помочь себе заснуть, прибегают к самым разным нестандартным способам. Один из таких – работающий телевизор. Его мигание и непрерывный звук, доносящийся из динамиков, оказывают убаюкивающее воздействие. Однако такая привычка может приводить к негативным последствиям. Для организма это чревато ожирением и диабетом, сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-сомнолога Дарью Лебедеву.

Советы сомнологов
По словам доктора, подобные попытки отдыха также нарушают биологические часы. Из-за этого человек может испытывать трудности с засыпанием и пробуждением. А неполноценный сон приводит, как правило, к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает mir24.tv.

«Увеличивается выработка гормона голода, человек хочет больше есть, набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний», – сказала сомнолог.

Также специалист добавила, что в результате дефицита качественного отдыха человек начинает вести нездоровый образ жизни. Еще у него снижается сила воли, повышается уровень сонливости и усталости. В этот момент хочется полежать, съесть быстрый углевод, выпить кофе или энергетик, чтобы взбодриться, добавила врач.

«Во сне происходит восстановление ресурсов организма, очистка от различных токсинов, вырабатываются антитела. Без нормального сна у человека нарушается процесс выработки важных гормонов», – заключила Лебедева.
mir24.tv
  • Сегодня, 10:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна