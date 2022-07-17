Dnestr.TV

 
0

Microsoft планирует продлить поддержку Windows 7 до 2026 года

Microsoft планирует продлить поддержку Windows 7 до 2026 года

В ближайшее время компания Microsoft, скорее всего, объявит о продлении поддержки Windows 7 для корпоративных пользователей до января 2026 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания ghacks.

Отмечается, что энтузиасты обнаружили в июльских обновления безопасности KB5015861 и KB5015862 лицензии и ключи Extended Security Updates для продления поддержки ОС после завершения текущего периода обслуживания, который заканчивается в январе 2023-го. Это значит, что поддержка Windows 7 со стороны Microsoft автоматически продлится еще на три года, передает gazeta.ru.

Следовательно, обсуждаемая версия ОС продолжит получать обновления типов Windows 7 SP1 Enterprise, Windows 7 SP1 Pro, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7, а также Windows Embedded POS Ready 7.

Пользователи домашней версии Windows 7 перестали получать обновления еще в январе 2020 года.
  • Сегодня, 18:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна