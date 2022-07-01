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Пожарные ликвидировали возгорание стерни

Пожарные ликвидировали возгорание стерни

В воскресенье, 17 июля, в районе столичного роддома возле дамбы загорелась трава.

Из-за порывов ветра пламя перекинулось на стерню, задев ещё не убранное поле с пшеницей.

Пожарные сумели пресечь распространение огня и сохранить хлебные массивы, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Ветер стремительно разносил в разные стороны огонь и поднимал высоко в воздух огромные клубы дыма.

Три столичных пожарных расчёта локализовали очаги возгорания. Продолжается проливка сгоревшей территории, для предупреждения повторного возгорания. Усложняет ситуацию порывистый ветер.

Площадь пожара составила 7 гектаров. Причина устанавливается.
  • Сегодня, 18:45
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