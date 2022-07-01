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Размер минимальной зарплаты в Молдове может стать единым: проект прошел первое чтение

Размер минимальной зарплаты в Молдове может стать единым: проект прошел первое чтение

Законопроект призван унифицировать минимальную оплату труда на предприятиях различной организационно-правовой формы.

Минимальный размер оплаты труда может быть унифицирован во всех структурах в Молдове уже с 1 сентября: на заседании парламента депутаты в первом чтении приняли соответствующие поправки в Закон о заработной плате и Трудовой кодекс РМ.

Проект поддержали 68 депутатов, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«В настоящее время правила установления заработной платы в бюджетном и реальном секторах различаются, а предлагаемые изменения обеспечат гарантированный минимальный размер эквивалентной заработной платы в любом государственном учреждении, частной компании или самоуправляемом субъекте», — отмечается в пресс-релизе законодательного форума.

Аналогичным образом, принятие закона будет способствовать равному повышению заработной платы на государственных предприятиях, на предприятиях с доминирующим госкапиталом и предприятиях-монополистах.

Предлагается, чтобы оплата труда работников на предприятиях, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, была не ниже установленной правительством минимальной заработной платы по стране.

Кроме того, планируется ввести в законодательство статью, регулирующую оплату труда работников государственных медицинских учреждений, входящих в систему обязательного медицинского страхования.
  • Сегодня, 18:47
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