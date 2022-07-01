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Господдержка молодых семей

Господдержка молодых семей

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в окончательном чтении поддержали законопроект, который уточняет предельно допустимый возраст для молодых семей, получающих государственную субсидию на оплату кредита на приобретение жилья. Изменения вступят в силу 1 января 2023 года, сообщает NewsPMR.Com

Согласно нормам закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья», который был принят более двух лет назад, государство предоставляет молодым семьям субсидию на полную или частичную оплату кредита на приобретение собственного жилья. При этом установлен возрастной ценз для молодой семьи – хотя бы один из супругов должен быть не старше 35 лет. Однако на практике возникают случаи, когда молодые семьи не успевают оформить необходимые документы в положенный срок.

На деле, очень многие граждане обращаются за этой льготой. Но эта процедура занимает время. Нужно обратиться в банк, получить сертификат, подтвердить зарплаты, погасить ранее взятый кредит и еще много всего. Иногда они не укладываются в сроки.

Чтобы отрегулировать этот механизм предоставления государственной субсидии, был разработан законопроект, который предусматривает, что получателем государственной субсидии может быть гражданин, не достигший 36-летнего возраста в день обращения.


Кроме того, инициатива дает право на государственную субсидию молодым семьям, один из членов которой обеспечен жильем площадью менее 12 квадратных метров на человека.

Также была расширена категория получателей государственной субсидий. Добавилась новая категория – работники муниципальных служб.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 08:48
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