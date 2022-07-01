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Масочный режим возвращается : больных коронавирусом стало больше

Масочный режим возвращается : больных коронавирусом стало больше

За неделю число болеющих коронавирусом в Приднестровье выросло в полтора раза. На сегодняшний день диагноз «COVID-19» лабораторно подтверждён у 326 приднестровцев. Из них 220 человек заболевание переносят легко и лечатся дома.

На прошлой неделе специализированные бригады выезжали к ним 32 раза. Восемь амбулаторных пациентов из-за ухудшения самочувствия госпитализировали, сообщает mvdpmr.org

Наряду с общим ростом заболевших увеличилось и их среднесуточное число. В последние семь дней коронавирус лабораторно подтверждался в среднем у 44 человек в сутки. Неделей ранее – у 29 приднестровцев. Рост отмечают третью неделю подряд.

По прогнозам медиков, подобная тенденция в республике может продолжиться. Но среднесуточный максимум заболеваемости будет ниже, чем в предыдущие COVID-волны.

«Учитывая доминирование циркуляции вируса «Омикрон» и его характеристики, в ближайший период возможна регистрация до 200-220 заболевших в день. В этом случае, безусловно, возрастёт и количество тяжелобольных, которым потребуется медицинский кислород для вентиляции лёгких», – сообщил руководитель Оперштаба Виталий Нягу.

На сегодняшний день в республике подтверждено 114 255 случаев COVID-19, успешно справились с болезнью 111 720.

Сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский провёл заседание Оперштаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19. Текущую ситуацию обсудили с руководителями органов государственной власти и управления, а также главными врачами ведущих медучреждений республики, сообщает пресс-служба главы государства.


В качестве профилактической меры, призванной сдержать распространение коронавируса, в частности штамма «Омикрон», членами Оперштаба принято решение о введении в республике масочного режима. Маски предписано носить в помещениях и общественном транспорте.

  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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