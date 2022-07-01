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90% коммерческих продуктов в Молдове содержат пальмовое масло

90% коммерческих продуктов в Молдове содержат пальмовое масло

Согласно статистическим данным, пальмовое масло занимает второе место среди основных видов масла, ввозимого в Молдову, уступая только подсолнечному.
Как правило, его завозят из Малайзии и Украины, а проверка документов соответствия входит в компетенцию Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), передает anticoruptie.md

По информации, предоставленной ANSA, в 2021 году в Республику Молдова было импортировано 800 тонн пальмового масла, а за первые 6 месяцев этого года в Молдову прибыло 366 тонн «пальмового масла и его фракций, даже рафинированное, но не модифицированные химически».

При этом в течение 2021 года всего было ввезено 1135 тонн, а в 2022 году – 445 тонн «жиров и масел растительного происхождения и их фракций, частично или полностью гидрогенизированных», в состав которых может входить гидрогенизированное пальмовое масло.

Очевидно, что объем импорта гидрогенизированного пальмового масла в 2021 году на 335 тонн превышает объем рафинированного масла. И в 2022 году сохраняется та же опасная тенденция.

Пальмовое масло присутствует практически во всех сластях и тортах, продаваемых в Республике Молдова, и крупные компании более не скрывают, что оно присутствует повсеместно в их продукции. Более того, они часто используют гидрогенизированное масло, которое называют «чистым ядом» для организма.

Соответственно, сливочное масло – это «большая пропажа» в рецептуре производителей, поскольку его использование невыгодно и существенно повлияет на конечные цены.

Традиционные для Молдовы виды масла, такие как подсолнечное, также не используются в рецептах. Причина та же: удорожание производства. В итоге, практически 90% коммерческих продуктов содержат пальмовое масло.

ВОЗ признал пальмовое масло ядом:

«Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе». Таковы основные выводы доклада, опубликованного в бюллетене Всемирной организации здравоохранения

Пальмовое масло содержит опасный яд - глицидол.

Этот канцероген накапливается в щитовидной железе, поражает печень, кроветворные органы, стерилизует мужчин. При этом он никак не нормируется нашим законодательством, пишет ecology.md

Распознать глицидол в продукте с пальмовым маслом почти невозможно без специального оборудования: он легко растворяется, не имеет цвета и запаха.

И эта дрянь есть почти в каждой привычной нам магазинной сладости - конфеты, батончики, печенье, пирожные, тортики, мюсли батончики, глазированные сырки, недорогой творог, сливочное масло и молоко также могут содержать опасный яд.

Пальмовое масло активно используется в молочной промышленности из-за низкой цены. Подобные изделия поставляются в детские сады, школы, больницы и прочие заведения, где калечат здоровых и добивают больных.

Нет никакой гарантии, что покупая продукт с пальмовым маслом, вы не выхватите дозу яда. При этом эффект накопительный, а потребление приводит к нарушению и сбою различных систем организма:

Печень

Почки

Кишечник

Органы кроветворения

Щитовидная железа

Иммунитет
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
  • Просмотров: 11
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