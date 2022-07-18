По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Евросоюз разыграл "геополитический гамбит против России", предоставив Украине и Молдавии статусы кандидатов в ЕС. "Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС. Украине, Молдавии, другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада. США, как главный продюсер этих постановок, заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий», — отметил Лавров , пишет mk.ru
Лавров напомнил, что президент Франции ранее заявил, что сейчас создается европейское политическое сообщество, и ЕС позовет в него все страны "от Исландии до Украины", кроме России.
"Сразу поясню, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей инициативы", - подчеркнул глава российского МИДа.