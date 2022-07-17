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Названа скрытая причина отставки генпрокурора Украины

Названа скрытая причина отставки генпрокурора Украины

Исполнять обязанности отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой будет ее заместитель Алексей Симоненко (на этой должности он с марта 2020 года).

Что примечательно, Симоненко внесен в базу сайта "Миротворец". На сайте он указан как человек, который "фабриковал обвинения в отношении заведомо невиновных лиц" и "фальсифицировал доказательную базу по обвинению в госизмене Петра Порошенко", сообщает mk.ru

Ирина Венедиктова, как сообщали украинские СМИ, самоустранилась от расследования дела о государственной измене против Порошенко. Подозрение экс-президенту Украины подписал ее заместитель Симоненко.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко после нескольких неудачных попыток отправиться в Европу все же в итоге выехал за пределы Украины.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов не уволены с должностей, а отстранены, сообщает eadaily.com

«Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей. Это связано с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников» — уточнил Смирнов.

Названа скрытая причина отставки генпрокурора Украины
Иван Баканов и Ирина Венедиктова. Иллюстрация: sharij.net

Смирнов добавил, что в ближайшее время будут проводиться служебные проверки, после чего президент определится, вносить ли представления об увольнении Венедиктовой и Баканова в Верховную раду.

Глава СБУ — лейтенант по званию — Иван Баканов отстранен от должности, согласно статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ, говорится в указе Владимира Зеленского от 17 июля.

«Неисполнение служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам и иным тяжким последствиям, создало угрозу таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей. Длительность отстранения не должна превышать длительности служебного расследования по данному факту и времени, необходимого для принятия соответствующего решения командиром (начальником)», — говорится в статье 47.
  • Сегодня, 10:57
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