Исполнять обязанности отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой будет ее заместитель Алексей Симоненко (на этой должности он с марта 2020 года).
Что примечательно, Симоненко внесен в базу сайта "Миротворец". На сайте он указан как человек, который "фабриковал обвинения в отношении заведомо невиновных лиц" и "фальсифицировал доказательную базу по обвинению в госизмене Петра Порошенко", сообщает mk.ru
Ирина Венедиктова, как сообщали украинские СМИ, самоустранилась от расследования дела о государственной измене против Порошенко. Подозрение экс-президенту Украины подписал ее заместитель Симоненко.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко после нескольких неудачных попыток отправиться в Европу все же в итоге выехал за пределы Украины.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов не уволены с должностей, а отстранены, сообщает eadaily.com
«Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей. Это связано с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников» — уточнил Смирнов.
Иван Баканов и Ирина Венедиктова. Иллюстрация: sharij.net
Смирнов добавил, что в ближайшее время будут проводиться служебные проверки, после чего президент определится, вносить ли представления об увольнении Венедиктовой и Баканова в Верховную раду.
Глава СБУ — лейтенант по званию — Иван Баканов отстранен от должности, согласно статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ, говорится в указе Владимира Зеленского от 17 июля.
«Неисполнение служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам и иным тяжким последствиям, создало угрозу таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей. Длительность отстранения не должна превышать длительности служебного расследования по данному факту и времени, необходимого для принятия соответствующего решения командиром (начальником)», — говорится в статье 47.