Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян обсудил со спецпредставителем РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Виталием Тряпицыным диалог между Кишиневом и Тирасполем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.
«Дискуссии были сосредоточены на текущем состоянии диалога между Кишиневом и Тирасполем, повестке переговоров, видении механизмов решения накопившихся проблем, приоритетных мерах, предпринимаемых властями Республики Молдова для оказания необходимой помощи жителям левобережья Днестра», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина после встречи, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Серебрян заявил, на данный момент переговорный формат «5+2» заморожен во многом из-за событий на Украине. Молдавский вице-премьер обратил внимание на то, что с конца 2019 года не проводилось ни одной встречи в этом формате, что свидетельствует о наличии более глубоких структурных проблем, требующих решения.
Вице-премьер отметил, что главный переговорщик от Тирасполя в своих публичных заявлениях все чаще говорит о «независимости» приднестровского региона, нарушая таким образом заявления участников переговорном формата «5+2». Вице-премьер уточнил, что правительство Молдовы хочет помочь жителям левобережья, которые сейчас находятся в тяжелом положении. Для этого обеспечивается постоянное взаимодействие через существующие каналы связи между Кишиневом и Тирасполем.
«Это взаимодействие также направлено на поиск решений таких проблем, как нарушения основных прав и свобод человека в приднестровском регионе, контроль за соблюдением предыдущих обязательств в рамках переговоров и поддержание ситуации в Зоне безопасности в рамках согласованных принципов», — отмечено в пресс-релизе.
Серебрян провел в понедельник встречу с послом Украины в Молдове Марком Шевченко. Молдавский вице-премьер отправится 18 июля с официальным визитом в Брюссель, где у него состоится встреча с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В Брюсселе у Серебряна запланированы беседы с генсеком внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино, генеральным директором по Восточному партнерству, Центральной Азии Европейской службы внешних связей Микаэлем Зибертом, генеральным директором Европейской комиссии по политике соседства и переговоров о расширении Мацеем Поповским, с которыми вице-премьер обсудит перспективы процесса приднестровского урегулирования в новом региональном и европейском контакте. news.mail.ru