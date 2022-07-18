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ООН призвала вернуть на мировые рынки продовольствие из РФ и Украины

ООН призвала вернуть на мировые рынки продовольствие из РФ и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно вернуть на мировые рынки продовольствие и удобрения России и Украины, чтобы избежать голода в некоторых регионах мира. Об этом он сообщил в видеообращении, которое было распространено на конференции высокого уровня Генассамблеи всемирной организации по проблематике продовольственной безопасности

Как рассказал генсек, в 2022 году мировое сообщество рискует столкнуться с голодом во многих регионах, а в 2023 году ситуация может стать еще хуже.

При этом он подчеркнул, что катастрофы можно избежать, если начать действовать сейчас и делать это сообща, передает gazeta.ru.

По словам Гутерриша, для этого необходимо выработать «смелые и скоординированные политические меры».

«Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», — добавил он.

Ранее Гутерриш сообщал, что ситуация на Украине усугубляет другие кризисы и грозит вызвать социальную и экономическую разруху во всем мире. Он подчеркнул, что продукты начали стоить рекордно дорого, цены на удобрения выросли более чем в два раза. Генсек указал, что организация разрабатывает план по обеспечению безопасного экспорта продуктов с Украины через Черное море и беспрепятственного доступа на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений.
gazeta.ru
  • Сегодня, 06:42
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