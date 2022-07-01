На приднестровско-украинской границе пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины.
"Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно "магистраль" использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении на сайте госпогранслужы Украины.
По информации пограничников, в ходе обысков обнаружены емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы.
"Сейчас продолжаются следственные действия и мероприятия по демонтажу обнаруженного трубопровода", - отметили в ведомстве.
На гражданина Украины уже начато два уголовных производства по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу» и ст. 227 «Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции».