В Молдове Национальное агентство занятости (НАЗ) опубликовало новый список из ста самых высокооплачиваемых вакансий в республике. Уточняется, что рабочие места могут получить как женщины, так и мужчины.
Самую высокооплачиваемую работу предлагает компания Isight Partners SRL. Речь идет о вакансии DevOps-инженера, отвечающего за решение производственных задач. Зарплата — 40 тыс. леев. Работа в Кишиневе. Компания также ищет специалиста по тестированию программного обеспечения (10-20 тыс. леев), передает esp.md.
Компании Sorforjar SRL требуется агроном. Работа во Флорештском районе, зарплата — 25 тыс. леев. Компании Steaua-Reds SRL, которая находится в Кишиневе, требуется программист. Зарплата — 25 тыс. леев.
Компаниям HD-Grup SRL и Vladiales Trans Expedition SRL требуются водители. Консультант нужен в Asconi SRL, автослесарь — в Dromas-Cons SRL. В Poduri Prim SRL требуется руководитель участка, менеджер по снабжению — в Moldretail Group SRL и токарь в Solis Plus SRL. Для людей, которые хотят получить эту работу, сообщается, что заработная плата может достигать 20 тыс. леев. Работа — в Кишиневе, Страшенах, Комрате и Яловенском районе.
Центральному клиническому военному госпиталю в Кишиневе нужны два врача-специалиста. Платить будут 14-19 тыс. леев в месяц. В Рышканскую районную больницу требуюся 23 врача-специалиста. Платить обещают по 10-16 тыс. леев в месяц.
Будущему офис-менеджеру иностранной компании Internews Network в Молдове предлагается заработная плата в размере 13-18 тысяч леев. При этом нужно иметь опыт работы и знать английский язык на продвинутом уровне.
В Бельцах, согласно представленному списку, самую высокооплачиваемую работу предлагает АО «CASMED», где нужен менеджер (руководитель) по финансам. Зарплата — 15940 леев. Также в Бельцах компании FPC GR P SRL требуются два водителя. Зарплата — 10-15 тыс. леев.
В список самых высокооплачиваемых вакансий попала должность инженера-технолога с зарплатой в 10-12 тысяч леев на Бельцком хлебокомбинате. А на металлобазу IGHIVAN-METAL S.R.L требуется слесарь. Зарплата — 10 тыс. леев.
Соискателям предлагается обращаться в территориальные подразделения агентства занятости.