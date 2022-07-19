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Российским пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 августа

Российским пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 августа

С 1 августа российским пенсионерам проиндексируют вылаты. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом «Известиям» рассказали в Пенсионном фонде России, пишет mk.ru

Для работающих пенсионеров, получивших доп. баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля.

Те, пенсионеры, кому исполнилось 80 или инвалиды I группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

По итогу, пенсия увеличится у 7,3 миллионов пенсионеров, кроме получающих социальную и государственную пенсию — для них действуют фиксированные выплаты.

Также будут проиндексированы военные пенсии.

Партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева пояснила, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. Размер надбавки будет зависеть от баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов.

Ранее МК писал, что в августе будут увеличены пенсии сразу нескольким категориям пожилых россиян. Причем, повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Примечательно, что все августовские выплаты будут увеличены автоматически – никому из пожилых россиян не придется писать для этого заявления или обращаться в свои отделения ПФР.
  • Сегодня, 07:18
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