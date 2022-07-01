На площадке Администрации Президента ПМР прошла встреча Главы приднестровского государства Вадима Красносельского с российскими дипломатами. Делегацию Министерства иностранных дел РФ возглавил Посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын. Его сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Молдове Олег Васнецов, Сопредседатель ОКК от Российской Федерации Александр Андреев и помощник Виталия Тряпицына Ариф Гаджиев. Участие в рабочей дискуссии принял глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
Вадим Красносельский подчеркнул значимость встречи, отметив, что решения насущных вопросов ждут 220 тысяч граждан России, проживающие в Приднестровье, и сотни тысяч соотечественников. «Чем больше Приднестровье оказывается в изоляции, чем сложнее ситуация вокруг Приднестровья, тем больше люди хотят ощущать близость с Россией», – отметил Вадим Красносельский. Президент говорил о различных направлениях, сферах и формах приднестровско-российского взаимодействия, остановился на сложностях экономического сотрудничества, усугубившихся нынешними геополитическими реалиями, сообщается на сайте главы государства.
К важнейшим вопросам, требующим безотлагательного решения, Глава приднестровского государства отнес проблемы консульского обслуживания приднестровцев, обладающих российским гражданством. Вадим Красносельский обозначил суть проблемы, напомнил о событиях, приведших к нынешнему положению дел, рассказал о том, к каким последствиям привели продолжительный простой в работе тираспольского пункта консульского обслуживания и сокращение штата учреждения. «С момента, когда консульский пункт возобновил работу после пандемии, прием ведет только один консул и три сотрудника выполняют техническую работу», – отметил Вадим Красносельский. Президент ПМР заочно выразил благодарность специалисту, который ведет прием в консульском пункте, назвав нагрузку на него запредельной. Глава государства напомнил о многотысячной очереди граждан, нуждающихся в замене российских паспортов, срок действия которых истек, отметив, что приднестровская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить недостающими кадрами консульский пункт. Есть возможность задействовать как приднестровских россиян, так и граждан России, временно проживающих на территории Приднестровья, к примеру, членов семей российских военнослужащих, несущих службу по обеспечению мира на Днестре.
Президент ПМР детально остановился на трудностях, с которыми сталкиваются люди, оказавшиеся заложниками ситуации. Помимо ограничения в выезде за пределы республики, проблемой оказалось получение российской пенсии. Поток обращений граждан в адрес приднестровского руководства растет вместе с количеством не рассмотренных консульским пунктом заявлений. Недовольство людей Вадим Красносельский считает обоснованным, так как речь идет о нарушении конституционных прав, которые едины для всех граждан страны, независимо от места их проживания. Глава приднестровского государства отметил, что за два года направил шесть официальных писем в адрес российского руководства и МИД РФ по означенной проблематике. Обращались в этой связи в различные российские структуры и инстанции парламентарии и общественники Приднестровья. Решение вопроса не сдвинулось с мертвой точки.
Что касается получения российского гражданства, то здесь ситуация не менее критичная. Упрощенный порядок, введенный в марте 2020 года, отменен. Запись соискателей гражданства, даже тех, кто обладает неоспоримыми основаниями, практически не ведется. В очереди – порядка 60 тысяч заявителей. «За последние четыре года лично мной написано более двадцати писем в адрес МИД, Госдумы, Совета Федерации, руководства Российской Федерации. Никакого движения по этому вопросу нет – ни да, ни нет, ничего. Это, на мой взгляд, совершенно неправильная позиция. Должен быть хоть какой-то ответ: не можем мы дать, не та у нас ситуация, не видим у соотечественников оснований для получения гражданства России – это будет какая-то позиция. А так, как мне понимать? Что делать с этой фактурой? Ко мне обращаются граждане. Что я должен им сказать? Я обязан дать вразумительный ответ. На сегодняшний день его нет. При этом мы видим, что граждан других государств принимают в гражданство Российской Федерации по упрощенной схеме», – отметил Вадим Красносельский.
О нерушимости исторически сложившихся связей и различных аспектах двустороннего взаимодействия говорил Виталий Тряпицын. «Российско-приднестровский диалог имеет постоянный характер, нас связывают тесные узы. Несмотря на усложнившуюся геополитическую обстановку, продолжается совместная миротворческая операция, которая надежно обеспечивает мир на Днестре и 30-летие которой мы совсем скоро будем отмечать. Развиваются торгово-экономические связи и взаимодействие в гуманитарной сфере», – подчеркнул посол. Главной целью своего визита российский дипломат, официально представляющий российскую сторону в процессе урегулирования молдо-приднестровских взаимоотношений, назвал обмен мнениями относительно оценки существующей ситуации. Положение дел в переговорном процессе он назвал сложным, констатировав, что «диалог буксует, работа формата «5+2» уже длительное время находится на паузе».
Вадим Красносельский по этому поводу отметил следующее: «Диалог должен быть продолжен – ради мира. Естественно, ведение диалога затрудняет отсутствие работы формата «5+2». Крайнее совещание было сорвано по вине молдавской стороны. Это была осень 2019 года. С тех пор под различными предлогами, будь то пандемия, боевые действия, все заморожено, практически отсутствуют шансы на проведение встреч участников формата «Постоянного совещания…». Тем не менее, как я говорил ранее, если отсутствует возможность работы формата «5+2», должны быть контакты «1+1». Есть политические представители, есть президент, есть иные должностные лица Молдовы, которые должны говорить, должны вырабатывать компромиссные решения по тем вопросам, которые на сегодняшний день не решаются. Конечно, контакты есть, но прорыва нет. Естественно, мы должны использовать любые контакты ради гарантии мира и безопасности – это один из самых главных факторов». Президент рассказал, что все без исключения зарубежные собеседники, с которыми он дискутирует в ходе рабочих встреч, в том числе представляющие формат «5+2», говорят о первостепенности обеспечения мира. В этой связи руководитель приднестровского государства считает целесообразным закрепить эту позицию документально. «Есть идея обратиться ко всем участникам формата «5+2». Составить единый документ о гарантиях мира и безопасности Приднестровья. Пусть все его подпишут, раз говорят о мире. Пусть поставят свою подпись и тем самым гарантируют мир на нашей земле. Пусть все говорящие о мире подкрепят своё желание подписью – это будет совместное заявление всех участников формата «5+2» о гарантии безопасности в Приднестровье», – предложил Вадим Красносельский.
Говоря о переговорной повестке, Вадим Красносельский отметил, что она хорошо всем известна и сохраняет актуальность. Президент ПМР подчеркнул, что многие аспекты необходимо рассматривать в новом свете после подачи Молдовой заявки на членство в Евросоюз. Векторы Молдовы и Приднестровья разнополярны. Приднестровье определилось с выбором в 2006 году в ходе всенародного референдума. А вот Молдова ни разу в своей истории мнение народа не спрашивала, напомнил Вадим Красносельский.
Не осталась без внимания участников встречи тема миротворчества. «На днях мы будем отмечать 30-летие миротворческой операции в Приднестровье. Проект уникальный, миссия совместная. Помимо миротворцев России, в ней участвуют и миротворцы Приднестровья, и миротворцы Молдовы. Были наблюдатели с Украины, но пока они временно выведены из Приднестровья. Тем не менее, базовая составляющая – Российской Федерации. За 30 лет своего существования данный формат показал высшую степень своей эффективности в сохранении мира и безопасности в Приднестровье. Все это понимают, даже те, кто голосуют в Европе за признание территории Приднестровья оккупированной РФ. Они прекрасно понимают, что Россия гарантирует здесь мир. Тогда что, нужна война? Те, кто желает вывода миротворческих сил, думают о войне? Хотя все говорят о мире. Поэтому я и хочу, чтобы был подписан соответствующий документ, гарантирующий мир. А приднестровский народ и руководство Приднестровья благодарны России за поддержание мира и безопасности в Приднестровье. Я уверен, что миротворцы и дальше должны быть гарантом мира и безопасности в Приднестровье», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Говорили на встрече также о недавних терактах, произошедших в республике. Вадим Красносельский рассказал о ходе расследования, промежуточных результатах и выводах. Обсуждали и иные вопросы, представляющие интерес для участников встречи.