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Еще две страны начнут переговоры о вступлении в Евросоюз
Совет Европейского Союза согласился начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз.
Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала, которая председательствует во втором полугодии в Совете ЕС, сообщил в Twitter.
"Совет Евросоюза, который возглавляет Чехия, только что согласился открыть переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией", - подчеркнул Фиала.
По его словам, сделан еще один важный шаг на пути сближения Западных Балкан в Евросоюз.
Этой же новостью, в своем twitter-аккаунте поделилась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала фон дер Ляйен.
- Вчера, 20:42
- DTV
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