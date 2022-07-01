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Объявление: МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения в аренду

Объявление: МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения в аренду

МУП «Бендерырынокторг» приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для сотрудничества по предоставлению в аренду помещений:

- общей площадью 311,10 м2 (площадь кабинетов от 18.5 до 40 м2), расположенных в центре города Бендеры по ул. Лазо,35, на втором этаже административного здания;

- помещения площадью от 16,5 до 169,5 м2 расположенных в центре города Бендеры по ул. Суворова,26 на втором, третьем и четвертом этажах.

Предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг, расположенные по следующим адресам:

- на территории Центрального рынка для реализации непродовольственных товаров (торговые павильоны, площадью от 9 до 12 м2);

- ул. Калинина, 28, 2 этаж (административное здание, площадь помещения 11 м2);

- ул. Калинина, 28 вдоль остановочного комплекса (торговые павильоны, площадью 8 м2);

Предоставляются складские помещения для хранения товара, расположенные по ул.Советская, 29 и по ул. Суворова,26.

Цена договорная.

Обращаться по номерам телефона 2-40-35, 4-33-10, 2-30-74
  • Вчера, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 42
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