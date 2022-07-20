Экс-президент Молдовы Игорь Додон, находясь под домашним арестом по обвинению в коррупции и госизмене, пожаловался на то, что прокуроры пытаются добиться запрета на его общение с прессой.
Представители обвинения утверждают, что требуют соблюдения положений Уголовно-процессуального кодекса, в то время как Додон тиражирует обращения к своим сторонникам с призывами свергнуть власть.
Накануне, после заседания суда, на котором рассматривали продление ему меры пресечения (продолжится сегодня, 20 июля), Додон заявил, что его пытаются ограничить в контактах, передает eadaily.com.
«Кого-то очень беспокоит то, что я общаюсь с прессой и высказываю свое мнение по поводу всех творимых властями беззаконий. Поэтому мне хотят запретить общаться с журналистами. Возможно сегодня я говорю с вами в последний раз. Сейчас они ищут причины, поэтому заседание прервали», — отметил Додон.
В свою очередь, прокурор по делу Додона Петр Ярмалюк рассказал, что представил суду дополнительные доказательства необходимости продления домашнего ареста пятого молдавского президента, уточнив, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает не только покидать дом, но и ограничивает общение с людьми, прием гостей и использование любых средств связи.
«Домашний арест, как превентивная мера, подразумевает изоляцию обвиненного от общества в целях проведения нормального расследования. Ни прокуроры, ни судебные инстанции не уведомлялись о визитах к Додону журналистов из Молдавии и из-за рубежа», — заключил гособвинитель.
В отношении Игоря Додона возбуждено пять уголовных дел — «за пассивную коррупцию, принятие финансирования политической партии преступной организацией, государственную измену и незаконное обогащение». Его задержали 24 мая, после содержания в СИЗО он был переведён под домашний арест. Позже прокуратура признала его обвиняемым ещё по одному делу, связанному с компанией «Энергоком». При госзакупке электроэнергии в 2008—2009 годах (Додон тогда был министром экономики) государству был нанесён ущерб почти на $ 15 миллионов. Обвинения в пособничестве также предъявлены супруге и матери бывшего главы государства.
Уголовное преследование в отношении себя Игорь Додон называет местью правящего режима президента Майи Санду, а его соратники по Партии социалистов, почетным президентом которой он является, уже месяц выводят людей на антиправительственные протесты против антисоциальной политики и беззакония, утверждая, что власть преследует оппозицию, чтобы отвлечь общественность от прогрессирующего по их вине кризиса. Сейчас инфляция в Молдове достигла 32% и продолжает рости.
«Конечно они хотят запретить мне общаться. Нынешний президент несколько раз сказала — как такое возможно. Но они делают вид, что они европейцы, что у них есть ценности. Но при этом хотят действовать жестко, в нарушение европейских инстанций. Так что пока не запретили. Возможно после нашего интервью запретят», — добавил Игорь Додон подчеркнув, что ЕСПЧ признал такое ограничение нарушающим права человека.
За время домашнего ареста Додон успел дать два интервью СМИ, в том числе российским телеканалам, вещание которых в Республике Молдова запрещено. Общественно-политическую ситуацию он активно комментирует в соцсетях, уверяя граждан, что «антинародному режиму Санду остались считаные месяцы».