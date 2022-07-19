Dnestr.TV

 
0

Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку спецоперации

Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку спецоперации

Люди, которые находятся «вне демократического спектра», могут быть внесены в список на лишение латвийского паспорта, заявил Левитс. Речь идет о тех, кто имеет двойное гражданство

Те живущие в Латвии россияне, которые поддерживают позицию Москвы по Украине, находятся «вне спектра демократии» и могут быть лишены латвийского гражданства, заявил в интервью RTVI президент страны Эгилс Левитс.

По его словам, в сложившейся ситуации нейтральная позиция невозможна, поскольку если человек нейтрален, «значит, он не понял суть дела», передает rbc.ru.

«И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство, — которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — заявил Левитс.

По его словам, люди, которые находятся «вне демократического спектра», могут быть внесены в список на лишение латвийского гражданства.

«Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме... Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов», — сказал президент.

Латвийский сейм в апреле одобрил закон о лишении гражданства за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран. В Латвии такими действиями считают в том числе российскую операцию на Украине. Под поддержкой понимается финансовая, материальная, пропагандистская, технологическая или иная поддержка, оказанная лицам и странам, которые совершили преступления против мира, акты геноцида, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут лишать за непосредственное участие в таких действиях. Речь в законе идет только о людях с двойным гражданством. Если латвийское гражданство единственное для человека, его не смогут отобрать.

Решение об аннулировании гражданства будет принимать Управление по делам гражданства и миграции Латвии, пишет LSM. По словам представителя ведомства Мадары Пуке, всего в стране двойное гражданство имеют около 35 тыс. человек, из них 3270 граждан России. Лишение латвийского паспорта можно будет оспорить в суде, однако, как отметили в управлении, ранее почти во всех подобных случаях суд оставлял решение без изменений.

В российском МИДе решение латвийского сейма осудили.

«В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — сказали «РИА Новости» в ведомстве. В нем не исключили, что в Латвии может вырасти число обвинений, «сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей».

С 9 июня 2022 года в Латвии запрещено вещание всех российских телеканалов. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил, что запрет будет действовать до окончания военных действий на Украине и возвращения в ее состав Крыма. До этого латвийские власти периодически запрещали трансляцию отдельных российских телеканалов. Так, 30 июня 2020 года был выпущен запрет на вещание семи телеканалов Russia Today (RT), а в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, — запрещено вещание «России» и «России 24».

В мае 2022 года сейм Латвии принял закон, который прекратил действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов. Таким образом, документ снял юридические ограничения на пути к сносу памятника освободителям Риги, на чем настаивали некоторые депутаты. Рижская дума проголосовала за демонтаж памятника. Как сообщил тогда мэр города Мартиньш Стакис, демонтаж памятника освободителям начнется уже этим летом и закончится в установленные сеймом сроки — до 15 ноября. При этом рижские власти отказались после демонтажа передать памятник России.
rbc.ru
  • Сегодня, 08:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • "Хорошие времена" наступили в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • "Хорошие времена" наступили в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна