Люди, которые находятся «вне демократического спектра», могут быть внесены в список на лишение латвийского паспорта, заявил Левитс. Речь идет о тех, кто имеет двойное гражданство
Те живущие в Латвии россияне, которые поддерживают позицию Москвы по Украине, находятся «вне спектра демократии» и могут быть лишены латвийского гражданства, заявил в интервью RTVI президент страны Эгилс Левитс.
По его словам, в сложившейся ситуации нейтральная позиция невозможна, поскольку если человек нейтрален, «значит, он не понял суть дела», передает rbc.ru.
«И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство, — которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — заявил Левитс.
По его словам, люди, которые находятся «вне демократического спектра», могут быть внесены в список на лишение латвийского гражданства.
«Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме... Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов», — сказал президент.
Латвийский сейм в апреле одобрил закон о лишении гражданства за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран. В Латвии такими действиями считают в том числе российскую операцию на Украине. Под поддержкой понимается финансовая, материальная, пропагандистская, технологическая или иная поддержка, оказанная лицам и странам, которые совершили преступления против мира, акты геноцида, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут лишать за непосредственное участие в таких действиях. Речь в законе идет только о людях с двойным гражданством. Если латвийское гражданство единственное для человека, его не смогут отобрать.
Решение об аннулировании гражданства будет принимать Управление по делам гражданства и миграции Латвии, пишет LSM. По словам представителя ведомства Мадары Пуке, всего в стране двойное гражданство имеют около 35 тыс. человек, из них 3270 граждан России. Лишение латвийского паспорта можно будет оспорить в суде, однако, как отметили в управлении, ранее почти во всех подобных случаях суд оставлял решение без изменений.
В российском МИДе решение латвийского сейма осудили.
«В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — сказали «РИА Новости» в ведомстве. В нем не исключили, что в Латвии может вырасти число обвинений, «сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей».
С 9 июня 2022 года в Латвии запрещено вещание всех российских телеканалов. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил, что запрет будет действовать до окончания военных действий на Украине и возвращения в ее состав Крыма. До этого латвийские власти периодически запрещали трансляцию отдельных российских телеканалов. Так, 30 июня 2020 года был выпущен запрет на вещание семи телеканалов Russia Today (RT), а в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, — запрещено вещание «России» и «России 24».
В мае 2022 года сейм Латвии принял закон, который прекратил действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов. Таким образом, документ снял юридические ограничения на пути к сносу памятника освободителям Риги, на чем настаивали некоторые депутаты. Рижская дума проголосовала за демонтаж памятника. Как сообщил тогда мэр города Мартиньш Стакис, демонтаж памятника освободителям начнется уже этим летом и закончится в установленные сеймом сроки — до 15 ноября. При этом рижские власти отказались после демонтажа передать памятник России. rbc.ru