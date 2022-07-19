Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица провела встречу с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо, в ходе которого обсуждались макроэкономическая ситуация, энергетическая безопасность и усилия США по укреплению партнерства с Молдовой, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Глава исполнительной власти рассказала о проблемах, стоящих перед молдавскими властями, и подтвердила твердую приверженность правительства цели европейской интеграции. Наталья Гаврилица рассказала о шагах, предпринятых нашей страной для борьбы с кризисами, порожденными региональным и глобальным контекстом, а также подчеркнула необходимость проведения реформ, предшествующих присоединению.
Уолли Адейемо высоко оценил усилия кишиневских властей по смягчению экономического воздействия, вызванного кризисом безопасности в регионе, а также прогресс, достигнутый в области демократических реформ. Заместитель министра финансов США подтвердил постоянную и последовательную поддержку США, оказываемую народу Республики Молдова для преодоления всех препятствий на данный момент. moldpres.md