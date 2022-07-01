В Прокуратуре ПМР под председательством Прокурора Республики А.А. Гурецкого состоялось расширенное заседание Коллегии по подведению итогов деятельности ведомства за 6 месяцев текущего года. В работе Коллегии приняли участие руководство и личный состав органов прокуратуры.
Заместители Прокурора ПМР представили вниманию присутствующих доклады по профильным направлениям деятельности, в которых отразили основные показатели работы, а также привели анализ эффективности прокурорского надзора в отчетном периоде, сообщается на сайте ведомства.
В первом полугодии рассмотрено 2262 обращения (из них удовлетворено 463), в числе приоритетных направлений работы – деятельность, направленная на борьбу с коррупцией, правонарушениями в сфере экономики, надзор за соблюдением социальных прав и гарантий граждан, защита прав несовершеннолетних, надзор за соблюдением эффективности и законности расходования бюджетных средств, а также координирующая деятельность, направленная на профилактику преступлений.
По-прежнему остается актуальной и требующей повышенного внимания проблема соблюдения законодательства об оплате труда. В первом полугодии 2022 года органами прокуратуры было направлено для принудительного исполнения 132 постановления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, на сумму более 1,5 млн. рублей.
В центре внимания органов прокуратуры в отчетном периоде были случаи нарушения органами местной власти законодательства об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведенная проверка выявила ряд системных проблем, связанных с реализацией жилищных прав вышеупомянутой категорией лиц. Прокуратурой предпринимается комплекс мер по устранению нарушений и недопущению подобных ситуаций впредь.
Кроме того, Прокурор ПМР А.А. Гурецкий в ходе заседания Коллегии дал ряд поручений работникам прокуратуры на местах по линии общего надзора. В частности, он потребовал обратить дополнительное внимание на соблюдение органами власти и иными субъектами законодательства при осуществлении закупок за счет бюджетных средств, усилить меры по обеспечению соблюдения законодательства об обращениях граждан. По указанию руководителя ведомства должны быть также устранены нарушения, связанные с оказанием услуг населению по вывозу твердых бытовых отходов, в особенности на территории Каменского района.
В ходе мероприятия также рассматривался вопрос эффективности деятельности органов прокуратуры при осуществлении надзора за органами следствия и дознания. В отчетном периоде наблюдается увеличение количества возвращенных на дополнительное расследование уголовных дел. Органами прокуратуры в рамках реагирования на допущенные нарушения было вынесено 74 постановления о возбуждении производств о дисциплинарном правонарушении и 18 представлений по вопросам нарушения законов.
Прокурорами, осуществляющими данный вид надзора, в первом полугодии рассмотрено 650 обращений, основная часть которых это жалобы на действия и решения следователей и дознавателей, принимаемые по материалам доследственных проверок и уголовным делам. По результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц вынесено 21 постановление об отмене решений органов следствия и дознания, а также о возбуждении производства о дисциплинарном правонарушении.
В первом полугодии 2022 года с участием гособвинителей судами республики было рассмотрено 628 уголовных дел, в рамках уголовного судопроизводства прокурорами внесено 51 кассационное представление, 29 частных представлений, 13 надзорных представлений. Прокурор ПМР А.А. Гурецкий, отметив положительный опыт применения новых форм проведения занятий по служебной подготовке обвинителей, обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы в направлении обеспечения законности вынесенных судебных решений, в том числе посредством повышения качества проверки дел в кассационные сроки.
По итогам работы Коллегии А.А. Гурецкий поручил принять действенные меры по устранению отмеченных на заседании недостатков служебной деятельности, повышению оперативности и эффективности прокурорского надзора, а также персональной ответственности, совершенствованию профессионального уровня работников органов прокуратуры. Прокурор ПМР поблагодарил присутствующих за проделанную работу и нацелил на дальнейшую результативную деятельность с учетом обозначенных планов и замечаний. prokuror-pmr.org