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В ООН заявили, что мир рискует столкнуться с массовым голодом

В ООН заявили, что мир рискует столкнуться с массовым голодом

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, если мировому сообществу не удастся разрешить продовольственный кризис, то оно в ближайшее время столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией.

"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, справится с ним нужно эффективно, иначе возникнет массовый голод, политические системы в десятках странах будут дестабилизированы, что приведет к неконтролируемой миграции", - отметил он, выступая на площадке Совета по международным делам.

Бизли подчеркнул, что эта ситуация усугубляется тем, что российская сельхозпродукция и удобрения находятся под санкциями и не попадают на мировой рынок.
mk.ru
  • Сегодня, 08:48
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