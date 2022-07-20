По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, если мировому сообществу не удастся разрешить продовольственный кризис, то оно в ближайшее время столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией.
"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, справится с ним нужно эффективно, иначе возникнет массовый голод, политические системы в десятках странах будут дестабилизированы, что приведет к неконтролируемой миграции", - отметил он, выступая на площадке Совета по международным делам.
Бизли подчеркнул, что эта ситуация усугубляется тем, что российская сельхозпродукция и удобрения находятся под санкциями и не попадают на мировой рынок. mk.ru