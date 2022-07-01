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В Приднестровье введён особый противопожарный режим!

В Приднестровье введён особый противопожарный режим!

Такое решение сегодня принято на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГКЧСиОПБ).

Внеплановая встреча состоялась в Ситуационном центре МВД ПМР. Возглавил работу руководитель МВД Виталий Нягу. В совещании участвовали заместитель министра внутренних дел – начальник ГУпЧС Вадим Шмаленко, а также представители органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти.

Главный вопрос повестки дня – пожароопасная ситуация в республике.

Высокие температуры воздуха, отсутствие осадков, а также несоблюдение людьми правил пожарной безопасности повлекли за собой увеличение количества возгораний.

В этом году в пожароопасный период (с 1 мая по настоящее время) в ГУпЧС зарегистрировано свыше 400 выездов на тушение сухой травы, стерни и мусора. Это на 330% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Чтобы изменить ситуацию и не допустить масштабных возгораний с негативными для республики и населения последствиями, на заседании ГКЧСиОПБ единогласно было принято решение о введении в Приднестровье особого противопожарного режима.

В этот период категорически запрещено:

– бросать на улице непотушенные окурки или спички;

– поджигать сухую траву, стерню и мусор;

– использовать огнеопасные предметы;

– разводить костры и мангал.

За несоблюдение данных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Штраф для граждан – до 3000 рублей, для должностных лиц – до 5500 рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 9200 рублей (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юридических лиц – до 22100 (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток).

По особым правилам республика будет жить с 21 июля до особого распоряжения.
  • Сегодня, 12:41
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