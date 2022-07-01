Такое решение сегодня принято на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГКЧСиОПБ).
Внеплановая встреча состоялась в Ситуационном центре МВД ПМР. Возглавил работу руководитель МВД Виталий Нягу. В совещании участвовали заместитель министра внутренних дел – начальник ГУпЧС Вадим Шмаленко, а также представители органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти.
Главный вопрос повестки дня – пожароопасная ситуация в республике.
Высокие температуры воздуха, отсутствие осадков, а также несоблюдение людьми правил пожарной безопасности повлекли за собой увеличение количества возгораний.
В этом году в пожароопасный период (с 1 мая по настоящее время) в ГУпЧС зарегистрировано свыше 400 выездов на тушение сухой травы, стерни и мусора. Это на 330% больше, чем за аналогичный период 2021-го.
Чтобы изменить ситуацию и не допустить масштабных возгораний с негативными для республики и населения последствиями, на заседании ГКЧСиОПБ единогласно было принято решение о введении в Приднестровье особого противопожарного режима. В этот период категорически запрещено:
– бросать на улице непотушенные окурки или спички;
– поджигать сухую траву, стерню и мусор;
– использовать огнеопасные предметы;
– разводить костры и мангал.
За несоблюдение данных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Штраф для граждан – до 3000 рублей, для должностных лиц – до 5500 рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 9200 рублей (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юридических лиц – до 22100 (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток).
По особым правилам республика будет жить с 21 июля до особого распоряжения.