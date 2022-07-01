Швейцарская компания Henley Passport представила обновленный рейтинг паспортов стран мира. Лидерами стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Молдова оказалась на 48 месте. Соседи — Румыния и Украина — заняли 16-е и 35-е место соответственно. Российский паспорт — на 50-м месте.
Обладателем самого «сильного» паспорта в мире, владелец которого может посещать без визы или с получением ее по прибытии наибольшее число стран мира, как и годом ранее, признана Япония. В соответствии с обновленным рейтингом Henley Passport Index, граждане Японии могут въехать в 193 государства и территории мира.
Второе место в рейтинге поделили Сингапур и Южная Корея (по 192 страны). На третьем месте Германия и Испания (по 190 стран и территорий).
Молдова оказалась в рейтинге на 48-м месте. С молдавским паспортом можно въехать в 121 страну и территорию. Из соседей Молдовы лучший результат у Румынии — 16-е место и 174 страны. Обошла Молдову и Украина — 35-е место (144 страны). Россия — на 50-м месте, с ее паспортом можно свободно въехать в 119 стран.