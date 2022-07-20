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Кишинев не может гарантировать безопасность Приднестровья — Бюро реинтеграции

Кишинев не может гарантировать безопасность Приднестровья — Бюро реинтеграции

Власти Молдовы отвергли предложение президента Приднестровья Вадима Красносельского о гарантиях мира и безопасности для республики. В Бюро по реинтеграции РМ сегодня, 20 июля, отметили, что это положение может быть включено только в итоговый документ о всеобъемлющем разрешении приднестровского конфликта в рамках общепризнанных границ, передает eadaily.com.

«Согласно утвержденной повестке переговорного процесса, есть 3 корзины вопросов: социально-экономические, гуманитарные аспекты и права человека, всеобъемлющее урегулирование и вопросы безопасности. То есть элементы безопасности и гарантий могут быть частью конкретных параметров итогового документа о всеобъемлющем разрешении приднестровского конфликта из 3-й корзины переговорного процесса, которая, кстати, все еще не открыта», — подчеркнули в Бюро.

В свою очередь, на фоне того, что Кишинёв продолжает блокировать переговорный процесс, препятствует импорту социально значимых грузов, продолжает банковскую блокаду в Тирасполе в очередной раз констатировали — действия Молдовы еще раз доказывают, что самым оптимальным способом урегулирования молдавско-приднестровского конфликта является признание независимости Приднестровья.

Ранее вице-премьер РМ по реинтеграции Олег Серебрян согласился с наличием «глубоких структурных проблем» во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя, а также высказал недовольство тем, что власти непризнанной республики в своих публичных заявлениях все чаще говорит о независимости, что не соответствует положениям переговорного процесса.

Как сообщалось ранее, на состоявшейся накануне встречи с послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным президент ПМР Вадим Красносельский предложил всем участникам формата «5+2» (ОБСЕ, РФ и Украина — посредники в молдавско-приднестровском диалоге, США и ЕС — наблюдатели) подписать единый документ о гарантиях мира и безопасности Приднестровья. По его словам, все без исключения зарубежные собеседники, с которыми он дискутирует в ходе рабочих встреч, в том числе и участники переговорного процесса, говорят о первостепенности обеспечения мира. В этой связи целесообразно закрепить эту позицию документально.

В настоящее время западные партнеры милитаризируют Молдову, что позволяет её армии увеличить мобильность, огневую и наступательную мощь. В России обратили внимание на то, что такие действия на фоне ситуации на Украине «не способствует созданию благоприятной атмосферы для переговоров по урегулированию в Приднестровье» и воспринимаются, как угроза миру в этом регионе.
eadaily.com
  • Вчера, 20:44
  • DTV
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