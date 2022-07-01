С рождением ребенка родителям необходимо оформить ряд документов и справок, необходимых для дальнейшего получения различных выплат и пособий. В настоящее время они обращаются в органы ЗАГС или администрации сел (поселков) по месту регистрации.
Председателем Правительства поручено профильным ведомствам проработать вопрос о размещении сотрудников ЗАГС в лечебных учреждениях, в которых функционируют родильные отделения. Это позволит зарегистрировать рождение ребенка, оформить Свидетельство о рождении и все необходимые документы, связанные с рождением ребенка, на месте – в родильном доме, сообщается на сайте Правительства.
На начальном этапе это коснется лечебных учреждений города Тирасполь и города Бендеры – как более востребованных учреждений.
Ранее подобный механизм оформления документов существовал в городе Тирасполь. Согласно отзывам граждан это было очень удобно и экономило время. Возобновление предоставления государственных услуг органов ЗАГС в родильных домах позволит упростить порядок взаимодействия органов государственной власти с населением, что является одной из целей административной реформы.