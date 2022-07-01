В системе таможенных органов ПМР подведены итоги деятельности структурных подразделений Государственного таможенного комитета за первое полугодие 2022-го. В рамках этого в региональных таможнях состоялись рабочие собрания с участием председателя ГТК ПМР Валентина Грабко и его заместителя по таможенной деятельности Екатерины Фидельской.
Начальники таможен доложили главе ведомства об основных результатах работы, представили их анализ и уделили особое внимание проблемным вопросам, сообщается на сайте ведомства.
В целом показатели службы за отчетный период сложились следующим образом:
- внешний товарооборот Приднестровья (с учетом грузов, оформленных в таможнях и в Центре электронного декларирования) увеличился на 51% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года;
- объемы импорта выросли на 87%;
- экспортные поставки снизились на 4%;
- таможенными органами было взыскано таможенных платежей в Республиканский бюджет на 0,5% (или на 2 млн. руб. ПМР) меньше в сравнении с первым полугодием 2021 г.
Отчеты региональных таможен позволили провести анализ направлений товаропотоков из/в ПМР. Закрытие приднестровско-украинской границы привело к увеличению внешнеторговых поставок со стороны сопредельной Молдовы. Особенно увеличился грузопоток в зоне деятельности Бендерской таможни – объемы в сравнении с прошлогодними показателями выросли на 5 млн. долл. США. Соответственно возрос вклад этого структурного подразделения в госказну в части взыскания таможенных платежей.
Как отметил начальник Бендерской таможни Игорь Тулум в ходе доклада председателю ГТК, сегодня наблюдается напряженный характер несения службы инспекторами на таможенных пунктах пропуска «Бендеры (Кишинев)», «Бендеры (Каушаны)», «Бендеры (Варница)». Согласно статистике, каждый инспектор в течение двух минут осуществляет контроль одного транспортного средства. Столь напряженный режим объясняется высокой загруженностью постов на всем приднестровско-молдавском участке.
Комментируя данную ситуацию, Валентин Грабко отметил, что на этом сегменте границы руководство ГТК произвело усиление постовых служб таможен личным составом, а также разрабатывает дополнительные меры для снижения градуса напряженности.
В то же время, имеют место единичные конфликтные ситуации, возникающие на таможенных постах, а также факты нарушений функциональных обязанностей со стороны некоторых инспекторов постовой службы. По каждому такому случаю в обязательном порядке производится разбирательство и принимаются меры дисциплинарного характера.
«Экономические агенты и индивидуальные предприниматели, перемещающие грузы, не должны испытывать трудности при оформлении товаров. Оказание максимального содействия представителям отечественного бизнеса – наиглавнейшая задача таможенников», — констатировал глава ведомства.
Изменение логистических схем перемещения товаропотоков по-разному отразилось на данных таможенной статистики, поступивших из регионов. Так, в зоне деятельности Дубоссарской таможни за первое полугодие показатели товарооборота увеличились на 25%. По Рыбницкой таможне наоборот было зафиксировано их снижение на 63%, а по Тираспольской наблюдается уменьшение на 56% (без учета импорта природного газа и экспорта электроэнергии).
Сотрудники региональных таможен в ходе прямого общения с руководством ГТК получили возможность задать волнующие их вопросы. Со своей стороны, глава таможенного ведомства отметил, что подобные встречи – это отличная возможность обсудить сложные аспекты несения службы, чтобы оперативно их урегулировать. Валентин Грабко подчеркнул важность инициатив, поступающих с мест, в части совершенствования таможенных процедур, сокращения времени их осуществления, инфраструктурных преобразований и, конечно, снятия административных барьеров для отечественного бизнеса.
Председатель ГТК признал удовлетворительной работу всех региональных таможен, поблагодарил личный состав за службу и напомнил, что каждый сотрудник таможенных органов, осуществляющий контрольные функции на границе, является лицом государства, а это и честь, и ответственность.
В ходе выездов на места дислокации структурных подразделений Валентин Грабко посетил ряд таможенных пунктов пропуска, чтобы оценить состояние их инфраструктуры и условия несения службы инспекторами.