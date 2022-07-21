Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадима Рабиновича и главу территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана, пишет в своём Telegram-канале RT со ссылкой на украинские СМИ.
Там, в свою очередь ссылаются на информацию из офиса президента, поскольку указ об этом, подписанный главой государства, является «тайным». Официального подтверждения данной информации пока нет, сообщает mk.ru.
Ранее в Киеве уже делали заявления о готовящихся мерах в отношении ряда медийных личностей после начала спецоперации. Так, депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что экс-депутату Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу скоро будут предъявлены обвинения в госизмене.
В феврале политический эксперт Дмитрий Корнейчук называл Игоря Коломойского человеком, имеющим самое большое количество компромата на Владимира Зеленского. По его словам, олигарх является одним из главных бенефициаров проекта «Зеленский».