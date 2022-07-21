Dnestr.TV

 
0

RT: Зеленский лишил гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана

RT: Зеленский лишил гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадима Рабиновича и главу территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана, пишет в своём Telegram-канале RT со ссылкой на украинские СМИ.

Там, в свою очередь ссылаются на информацию из офиса президента, поскольку указ об этом, подписанный главой государства, является «тайным». Официального подтверждения данной информации пока нет, сообщает mk.ru.

Ранее в Киеве уже делали заявления о готовящихся мерах в отношении ряда медийных личностей после начала спецоперации. Так, депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что экс-депутату Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу скоро будут предъявлены обвинения в госизмене.

В феврале политический эксперт Дмитрий Корнейчук называл Игоря Коломойского человеком, имеющим самое большое количество компромата на Владимира Зеленского. По его словам, олигарх является одним из главных бенефициаров проекта «Зеленский».
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна