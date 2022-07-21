В Москве на площадке Совфеда прошло заседание круглого стола на тему «Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе». Организаторы – комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности. Мероприятие приурочено к 30-й годовщине со дня подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье, среди базовых положений которого – участие российских военнослужащих в обеспечении мира и безопасности на Днестре. Формат дискуссии – комбинированный. Докладчики выступали как непосредственно в зале заседаний, так и в дистанционном режиме. На месте работали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, общественные деятели, российские эксперты. Приднестровскую сторону представили Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и руководитель Официального представительства Приднестровья в России Леонид Манаков. Президент ПМР Вадим Красносельский и Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, а также глава ЦИК ПМР Елена Городецкая, вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева, законодатель Григорий Дьяченко и другие присоединились к беседе посредством видеосвязи, сообщается на сайте главы государства.
От имени Приднестровья участников мероприятия приветствовал Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что для правильного понимания ситуации и роли миротворчества необходимо обсудить как исторические аспекты, так и сегодняшние реалии. Он напомнил о трагических событиях, предшествовавших вводу на территорию Приднестровья российских миротворцев, говорил об эффективности действующей 30 лет модели, напомнил о принимаемых Республикой Молдова решениях, противоречащих достигнутым ранее договоренностям, подписанному соглашению и здравому смыслу. Президент ПМР не оставил без внимания и тот факт, что российский миротворец находится на приднестровской земле не три десятилетия, а больше двух веков – с 1792 года. Вадим Красносельский выразил благодарность руководству и народу России за обеспечение мира в республике, подчеркнув, что приднестровцы уверены в необходимости сохранения существующего формата миротворчества в Приднестровье.
После почти двухчасового обмена мнениями по тематике круглого стола собеседники условились оформить выводы в итоговую резолюцию. Кроме того, поступило предложение опубликовать сборник выступлений участников дискуссии.
Пользуясь возможностью, Президент ПМР Вадим Красносельский обратил внимание участников мероприятия на актуальную для сотен тысяч приднестровских россиян и соотечественников проблему неэффективности функционирования пункта консульского обслуживания. Представитель МИД РФ Алексей Полищук заверил в этой связи, что консульский департамент внешнеполитического ведомства России делает все возможное для решения вопроса. По его словам, на данный момент в Тирасполе ежечасно выдается 9 российских паспортов. Для оценки ситуации и принятия мер по улучшению качества работы учреждения была создана специальная комиссия, уже побывавшая на месте. Принято решение об увеличении штата тираспольского пункта консульского обслуживания. Специалисты в скором времени приступят к работе, сообщил Алексей Полищук.
Представители Совета Федерации подчеркнули, что держат вопрос на контроле.
По мнению российского сенатора, перспектива решения молдо-приднестровского вопроса зависит не от переговоров, а от соотношения сил в регионе
Своими действиями официальный Кишинев отрезает от себя Приднестровье, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом российский сенатор заявил в ходе круглого стола «Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе».
По словам Пушкова, Молдова сама постепенно отрезает от себя Приднестровье. Это связано в том числе с отделением Молдовы от российского информационного пространства, считает член Совета Федерации.
«Причем понятно, что это не стихийный процесс. Это управляемый процесс, управляемый распоряжениями президента страны», - цитирует Пушкова "Российская газета".
По мнению сенатора, молдавские власти заигрывают с идеей объединения с Румынией в той или иной форме. Об этом говорит тот факт, что практически все в руководстве Молдовы являются румынскими гражданами. Поэтому «мы не можем делать вид», что Молдова – это «какая-то абсолютно суверенная страна», считает сенатор.
«Я допускаю, что в Кишиневе не понравятся мои слова. Но как правило руководители государства должны быть гражданами той страны, которую они возглавляют. Конечно, это вызывает вопросы, и это вызывает вопросы в Приднестровье, потому что они не хотят идти по этому пути», – добавил Пушков.
По мнению российского сенатора, перспектива решения молдо-приднестровского вопроса зависит не от переговоров, а от соотношения сил в регионе.