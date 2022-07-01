Учитывая сохранение динамики инфляционных процессов в результате сложившейся внешнеэкономической обстановки, в ходе Координационного совета особое внимание уделили продуктовой корзине и динамике цен на потребительском рынке. В настоящий момент, при весьма ограниченном импорте наблюдается рост цен на товары, в том числе и отечественного производства, причем динамика увеличения стоимости варьируется, исходя из тех или иных групп товаров.
«Нам сейчас надо активизировать момент, связанный с импортозамещением и с насыщением рынка продуктами собственного производства. Сегодня мы не говорим о том, чтобы каким-то образом на это влиять. Мы говорим о том, чтобы оказывать меры поддержки чтобы то, что возможно сегодня выращивать внутри республики должно быть выращено в полном объеме для того, чтобы удовлетворить потребность. При этом цена должна быть адекватная», — отметил Премьер.
На сложившуюся обстановку в условиях кризиса особенно быстро реагирует рынок товаров и услуг. Речь идет о повышении цен на продукты питания, в том числе выращенные в нашей республике. Например, агропродукция. Сегодня основной составляющей, влияющей на изменение ценовой политики сельхозпродукции является рост цен на ГСМ. Тем не менее, в Минсельхозе прогнозируют снижение цен на овощи, сообщает пресс-служба Правительства.
«Началась интенсивная уборка с открытого грунта и томатов, и огурца, и картофеля, и лука. И на оптовых рынках цены на овощи начали снижаться», — рассказал и.о. главы ведомства Олег Дилигул.
Несмотря на активную уборку урожая в Минсельхозприроды готовятся к новой посевной. Она начнется уже в августе. По-прежнему остается актуальным вопрос с поставками удобрений для урожая 2023 года – в настоящее время прорабатывается вопрос с поставщиками. По поручению Главы Правительства также рассмотрят возможность резерва ГСМ именно на период посевной компании в целях закладки в новый урожай относительно стабильной стоимости топлива.
Еще одно поручение Премьера – изучить механизмы, которые позволят максимально насытить внутренний рынок продуктами питания местного производства. Необходимо расширять и ассортимент отечественной продукции, считает Александр Розенберг.
«Например, те же макароны. У нас выращивается сегодня твердая пшеница, — привел пример Председатель Правительства. — Ее можно спокойно использовать для производства макарон, а макароны у нас производят на пальцах одной руки можно посчитать эти предприятия. Нам надо посмотреть, исходя уже из комплекса: и посевооборота, и по обязательствам, и по каким-то иным требованиям, чтобы это все в комплексе нам обеспечило насыщение внутреннего рынка продуктами питания, которые возможно производить».
Еще один острый вопрос – резкое повышение цены на куриное яйцо. Это также связано с недостаточным объемом производства яйца приднестровских производителей.
«Общий объем яйца для внутреннего потребления составляет от 50 до 60 млн в год. А внутреннее потребление закрывает не более 20%, с учетом личных подсобных хозяйств может быть 25%. А 75% — это, конечно, импортируемое яйцо. Из-за логистики с Украиной и Молдовой сильно выросла на это цена. Мы предпринимаем всяческие меры поддержки именно этого направления», – подчеркнул и.о главы Минсельхозприроды Олег Дилигул.
Одно из предложений – пойти по пути поддержки молочного направления, то есть рассмотреть варианты субсидирования или дотирования как молодняка птицы-несушки, так и непосредственно самого производства яйца. В данном случае Премьер сделал акцент на том, что дотирование должно осуществляться в части реализации уже готовой продукции на стадии ее обращения на рынке, исключая какое-либо содержание издержек самого предприятия.
Также в ходе Координационного совета обсудили ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли республики. В настоящее время строительно-монтажные работы относятся к лицензируемому виду деятельности и проводятся с учетом установленных расчетов сметной стоимости, изначально закрепленных еще в 1984 году. По поручению Президента Вадима Красносельского необходимо оптимизировать существующий механизм, упорядочив нормативную базу. Также Глава государства поручил высшему органу исполнительной власти пересмотреть лицензионные требования, чтобы исключить присутствие недобросовестных организаций на рынке.
«На сегодняшний день строительство, как вид деятельности, не относится к регулируемым с точки зрения цены и расценок по видам деятельности, исходя из действующего законодательства. Единственное, что это устанавливает необходимость использования единых норм и расценок – это Постановление Правительства, которое определяет методику расчета сметной стоимости, — отметил Премьер. — По моему мнению, в данном случае есть противоречия. Строительство не относится ни к социально значимым товарам, ни к естественным монополиям, и не может регулироваться в жестком порядке. Мы можем выработать только рекомендации».
Александр Розенберг поручил проработать данный вопрос профильным ведомствам совместно с представителями строительных организаций. Предложения по данному направлению обсудят в ближайшее время.