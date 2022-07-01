Парламентское большинство на заседании 21 июля проголосовало за предложенные президентом Майей Санду поправки в законопроект, который упрощает процедуру расширенной конфискации незаконно нажитого имущества. Этот законопроект инициировала Санду, но перед принятием его в окончательном чтении парламент внес в него изменения, с которыми президент не согласилась.
Санду, в частности, предложила ясно указать в тексте закона, что под процедуру расширенной конфискации попадает имущество, добытое за пять лет до совершения преступления, а не только во время совершения преступления, как это указано в действующем законе. Кроме того, Санду предложила конфисковывать имущество, полученное, в том числе, после возбуждения уголовного дела, если доказано, что и после этого обвиняемый продолжал нарушать закон, передает newsmaker.md.
Также Санду предложила разрешить суду принимать решение о конфискации имущества, если есть подозрение, что оно получено незаконно. В нынешней редакции закона говорится, что конфисковывать можно имущество, если оно «получено» незаконно, в редакции, предложенной Санду — если имущество, «возможно, получено незаконно».
Отправив парламенту свои предложения, Санду указала, что предложенные ею поправки соответствуют международным нормам права и решению Конституционного суда Молдовы.
Кроме этого, напомним, инициированный президентом проект закона предполагает, что имущество можно будет конфисковать, если обвиняемый не может доказать, что оно получено законно. Речь идет о случаях, когда официальные доходы превышают более чем в 20 раз среднюю зарплату по экономике (то есть превышают 198 тыс. леев). Также принятый закон позволяет конфисковывать имущество, если его владелец умер или находится в бегах, или же если это имущество передали третьим лицам.
Этот проект закона, отметим, касается расширенной конфискации. Согласно 1061 статье УК, этот вид конфискации применяют, когда речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений. УК насчитывает несколько десятков таких преступлений, в том числе торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, подделку денег, отмывание денег, организацию попрошайничества, пассивную и активную коррупцию, извлечение выгоды из влияния и незаконное обогащение. newsmaker.md