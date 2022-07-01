С 1 сентября текущего года минимальная заработная плата будет унифицирована во всех учреждениях Молдовы. Парламент проголосовал сегодня за законопроект о внесении изменений в Закон о заработной плате и Трудовой кодекс, передает noi.md
Предлагаемые изменения обеспечат гарантированный минимальный размер эквивалентной заработной платы в любом государственном учреждении, частной компании или самоуправляемом учреждении. Аналогичным образом принятие закона будет способствовать справедливому повышению заработной платы на государственных предприятиях, предприятиях с преобладающим государственным капиталом и предприятиях-монополистах. Предлагается, чтобы оплата труда работников в подразделениях, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, была не ниже минимального размера оплаты труда по стране, установленного правительством.
За принятие проекта во втором чтении проголосовали 68 депутатов.