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С 1 сентября в Молдове во все учреждения страны вводится единая минимальная заработная плата

С 1 сентября в Молдове во все учреждения страны вводится единая минимальная заработная плата

С 1 сентября текущего года минимальная заработная плата будет унифицирована во всех учреждениях Молдовы. Парламент проголосовал сегодня за законопроект о внесении изменений в Закон о заработной плате и Трудовой кодекс, передает noi.md

Предлагаемые изменения обеспечат гарантированный минимальный размер эквивалентной заработной платы в любом государственном учреждении, частной компании или самоуправляемом учреждении. Аналогичным образом принятие закона будет способствовать справедливому повышению заработной платы на государственных предприятиях, предприятиях с преобладающим государственным капиталом и предприятиях-монополистах. Предлагается, чтобы оплата труда работников в подразделениях, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, была не ниже минимального размера оплаты труда по стране, установленного правительством.

За принятие проекта во втором чтении проголосовали 68 депутатов.

noi.md
  • Вчера, 22:02
  • DTV
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