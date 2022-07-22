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Очередной политик Молдовы в СИЗО: Таубер забрали прямо из парламента

Очередной политик Молдовы в СИЗО: Таубер забрали прямо из парламента

Вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер, которую парламент Молдавии 21 июля лишил депутатской неприкосновенности, задержали на 72 часа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры, добавив, что в кабинете Таубер был проведен обыск по уголовным делам, связанным с незаконным финансированием политформирования, пишет eadaily.com

В Генпрокуратуре уточнили, что депутат фигурирует в двух уголовных делах. По первому делу она обвиняется в получении незаконного финансирования для партии «Шор» от преступной группы. Второе обвинение — фальсификация финансовых отчетов партии за первое полугодие 2022 года.

«Я не знаю, что это за преступная организация. Я так и сказала, что это политическое давление и политическая борьба. Ничего не было скрыто, я подписала эти отчеты», — заявила Таубер в момент ареста.

Напомним, вчера парламентское большинство правящей в Молдавии президентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу проголосовало за снятие неприкосновенности с лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, одновременно с этим прошли обыски в нескольких офисах партии.
  • Сегодня, 10:36
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