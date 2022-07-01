Интернет-террорист заявил о том, что заложил в Кишиневе 50 взрывных устройств и намерен «терроризировать» население Молдовы. Среди требований «онлайн-террориста» значится «отнять автономию у гагаузов» и развязать войну с Приднестровьем.
Авторство за эти сообщения взяла на себя «организация боевых национал-социалистов Himmler-Kult», сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD со ссылкой на Deschide.MD.
50 взрывоопасных предметов будут заложены в нескольких местах Кишинева. Речь идет о зданиях парламента, примэрии Кишинэу, ТЦ Атриум, Шопинг Моллдова, ТЦ УНИК, Министерстве юстиции, Республиканской клинической больнице им. Тимофея Мошняги, УСМ, Цирке, монастыре Чуфля, а также О.М. . "Центральная площадь"
«Интернет-террорист» написал и свои требования: «отменить нейтралитет, начать военные действия против ПМР, чистка всего населения, отнять автономию у гагаузов, отменить интеграцию в ЕС и НАТО, порвать договор 1992 года, не подписывать договор о мире 5+2»,
«В случае же «отказа или игнора» интернет-террорист намерен «терроризировать все население, вне зависимости от пола и возраста.
Напомним, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается в Молдове штрафом в размере до 42 500 леев или неоплачиваемым привлечением к общественным работам от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.