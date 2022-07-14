Майя Санду прокомментировала декларацию Виталия Игнатьева о том, что “цель Приднестровья – независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации”. “Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными”, - отметила Санду, передает aif.md
– Мы слышим это уже десятилетия. У нас на это единственный ответ: все должны уважать границы Республики Молдова. Решение конфликта должно быть мирным, но с соблюдением международно признанных границ Республики Молдова, с соблюдением суверенитета и единства нашей страны. Деклараций мы слышали много и все они примерно такого же смысла. Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными, – цитирует aif.md слова Санду
Виталий Игнатьев прокомментировал сообщения СМИ о просьбе Приднестровья присоединиться к России
Глава МИД ПМР пояснил, что присоединение к РФ – это процесс, требующий существенных решений, политической подготовки и многого другого, пишет novostipmr.com
Министр иностранных дел напомнил, что приоритет Приднестровья основан на референдуме 2006 года. Тогда более 97% приднестровцев проголосовали за независимое развитие ПМР и последующее свободное вступление в Российскую Федерацию.
«Последующее присоединение к России – это процесс, который требует существенных решений, политической подготовки и много другого. Главный приоритет – это независимость… Народ Приднестровья желает, а как оно в реальности будет, и будет ли желать этого Россия, российский народ. Мы будем работать в этом направлении», - сказал Игнатьев.
Сегодня вопрос о присоединении Приднестровья к России не обсуждается, добавил он.
«Эту тему не обозначали и не ставили вопрос таким образом», - отметил глава МИД Приднестровья.
Молдова на протяжении многих лет реализовывает европейский вектор развития, тогда как Приднестровье высказалось за независимость и интеграцию с Россией. Сегодня настал политический момент для определения позиций по всем вопросам, отметил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
«Мы предлагаем молдавской стороне мирные, добрососедские отношения. Предлагаем подписать договор о мире, дружбе, взаимопонимании, добрососедстве, отказавшись от всех агрессивных планов, и тем самым будет обеспечен долгосрочный мир и безопасность на берегах Днестра», - сказал Виталий Игнатьев.
Дипломат отметил, что Молдова уже освоена НАТО и получила статус кандидата на вступление в ЕС, что стало определенным Рубиконом в отношениях с Приднестровьем.
«Она поставила точку в вопросе какого-то построения политических взаимоотношений в рамках неких общих пространств», - сказал Игнатьев.
В Кремле прокомментировали планы Приднестровья войти в состав России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подробно объяснить слова главы МИД Приднестровья о желании войти в состав РФ
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он не знает, с чем и "с какими процессами" связаны заявления приднестровских властей, поэтому ничего не может сказать по существу, пишет kp.md
- У Москвы нет информации о планах Приднестровья войти в состав России, - заявил Песков.
Он признался, что ему попадались разные сообщения из СМИ по поводу возможного присоединения Приднестровья к России, но он не может ответить, в связи с чем появились подобные разговоры и не в курсе, по какой причине приднестровская сторона сделала такие заявления.