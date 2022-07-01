Британский рыночный регулятор оштрафовал американскую фармацевтическую компанию Pfizer Inc. на 63 млн фунтов стерлингов ($75,6 млн) за завышение цен на препарат от эпилепсии, поставляемый Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) также оштрафовало компанию Flynn Pharma Ltd. - на 6,7 млн фунтов - за завышение цен на фенитоин натрия в капсулах на протяжении более четырех лет, сообщает interfax
CMA установила, что обе компании продавали как дженерик препарат, который принято называть Epanutin, тем самым позволив себе завышать цены, не боясь регулятора. Pfizer и Flynn доминировали на рынке поставок этого лекарства, поэтому NHS ничего не оставалось, кроме как покупать его.
Pfizer на протяжении четырех лет завышала цены в 8,8-17 раз по сравнению с предыдущими показателями, говорится в сообщении регулятора. Компания поставляла препарат Flynn, которая, в свою очередь, продавала капсулы аптекам и оптовым покупателям, завышая цены в 24-27 раз.
Таким образом, ежегодные расходы NHS на препарат выросли с 2 млн фунтов стерлингов в 2012 году до примерно 50 млн фунтов стерлингов на следующий год, отмечает CMA.