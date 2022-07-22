22 июля сторонники оппозиционной в Молдове партии «Шор» устроили акцию протеста у здания Генпрокуратуры. Несколько сотен человек требовали освобождения задержанной накануне вице-председателя политформирования Марины Таубер. Её обвиняют в нарушениях, связанных с финансированием организации.
Адвокат арестованного депутата (накануне Таубер лишили неприкосновенности) Юлиан Балан предупредил — есть риск, что партию «Шор» объявят вне закона. Участники пикета скандируют «Руки прочь от партии „Шор“» и «Свободу Марине Таубер». Организаторы обещают, что они продолжат протестовать, пока их требования не будут услышаны, сообщает eadaily.com
После задержания своей коллеги председатель партии Илан Шор, который сам скрывается от молдавского правосудия за границей (его обвиняют в банковском мошенничестве) анонсировал массовые протесты в столице и обвинил власти в расправе над оппозицией.
«Помимо того, что власть приговорила народ к нищете, голоду и холоду, довела страну до ручки, так она еще позволяет себе вести войну с оппозицией, прибегая к политической дубинке — прокуратуре. Так больше не может продолжаться», — обратился политик к своим сторонникам через соцсети.
На своей странице он призвал людей прийти на акции протеста к зданию Генеральной прокуратуры, правительства, парламента и администрации президента.
«.. я предлагаю продолжить все то же самое у здания правительства и не уходить, пока не отправим Гаврилицу с чемоданчиками в руках куда-то туда на работу — в МВФ, в Европу, или куда лучше рифмуется с ней. А затем пойти к парламенту и президентуре и требовать досрочные выборы», — заявил Илан Шор.
Напомним, Марина Таубер фигурирует в двух уголовных делах. По первому делу она обвиняется в получении незаконного финансирования для партии «Шор» от преступной группы. Второе обвинение — фальсификация финансовых отчетов партии за первое полугодие 2022 года.
Утром из СИЗО, куда её поместили предварительно на трое суток, через своего адвоката она передала послание своим соратникам, а также передала «привет» руководству страны. В нем Таубер пишет, что партия власти «Действие и солидарность» (ПДС) в агонии, а их задача сейчас — приблизить конец этого режима.
«Я передаю Майе Санду (президент РМ), Игорю Гросу (лидер правящей партии, спикер парламента) и всем в ПДС, что вы неадекватны и потеряли связь с реальностью. История показывает, что ваш конец близок. Вы оккупанты и предатели Родины. Мы хотим, чтобы Молдавия избавилась от вас, и уверяю вас, что победа будет на нашей стороне. Я призываю членов партии, коллег и сторонников партии „Шор“, а также всех граждан Молдавии выйти на улицу, чтобы свергнуть желтую чуму — ПДС», — заключила Марина Таубер.
Свержения режима Санду добиваются и социалисты. В отношении их председателя экс-президента РМ Игоря Додона тоже возбуждены уголовные дела (его обвиняют в коррупции и госизмене), а саму ПСРМ угрожают запретить.
Партия «Шор» отрицает обвинения в незаконном финансировании формирования. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба партии. Там считают, что дела против членов партии направлены на то, чтобы убрать их с политической арены, пишет newsmaker.md
«Хотим отметить, что и информация Национального центра борьбы с коррупцией, и генпрокуратуры, и рассылаемые ими пресс-релизы, и утечки информации в СМИ, близкие и аффилированные с партией «Действие и солидарность»(PAS), являются ложными и никоим образом не могут служить доказательством по делу«, — говорится в сообщении партии.
Партия также призвала зарубежные дипмиссии мониторить работу следственных учреждений.
Один из эпизодов, который рассматривают прокуроры, — финансирование предвыборной кампании на местных выборах осенью 2021 года. Тогда Таубер баллотировалась в мэры Бельц.
Также прокуроры проверяют организацию концерта, который партия «Шор» пыталась провести 19 июня в центре Кишинева.
Робу рассказал, что у прокуроров есть доказательства того, что в финансовом отчете партии «Шор» были ложные данные.
Робу пояснил, что за выступление на концерте 19 июня партия заплатила певцам Моргенштерну и Филиппу Киркорову 260 тыс. долларов (около 4,9 млн леев). Эту сумму не указали в финансовом отчете партии. По словам Робу, хотя концерт отменили, певцы не вернули деньги.
Он утверждает, что партия потратила 3 млн леев на организацию протеста, который должен был пройти на площади 19 июня. Робу рассказал, что членам фракции ежемесячно платят по 100 тыс. евро. «В первом семестре 2022 года выплатили 600 тыс. евро», — подчеркнул Робу.