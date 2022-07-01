Комитет по делам СНГ Государственной Думы России готовит обращение в МИД РФ по проблеме с заменой российских загранпаспортов жителей Приднестровья. Об этом сообщила депутат Госдумы Алёна Аршинова в ходе прошедшего накануне круглого стола «Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе», сообщает novostipmr.com
Парламентарий констатировала, что на сегодняшний день скопилась достаточно большая очередь граждан, нуждающихся в замене просроченного загранпаспорта – около 20 тысяч человек. Ещё 60 тысяч находятся в очереди на получение российского гражданства. При этом Аршинова подчеркнула, что такая ситуация складывается на фоне того, что «Молдова, Румыния, Болгария просто штампуют каждому встречному» свои паспорта.
В этих условиях депутат предлагает изменить формат работы российского консульства.
«Может быть, пересмотреть формат работы со своими гражданами и будущими гражданами в этом контексте. Учитывая, что у нас есть опыт пандемии, мы можем многие процедуры делать удалённо», – сказала Алёна Аршинова.
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, также принявший участие в работе круглого стола, сообщил, что уже расширено штатное расписание консульского пункта в Тирасполь, ожидается прибытие дополнительных сотрудников консульства.