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Депутат Госдумы предложила изменить формат работы консульского пункта в Тирасполе

Депутат Госдумы предложила изменить формат работы консульского пункта в Тирасполе

Комитет по делам СНГ Государственной Думы России готовит обращение в МИД РФ по проблеме с заменой российских загранпаспортов жителей Приднестровья. Об этом сообщила депутат Госдумы Алёна Аршинова в ходе прошедшего накануне круглого стола «Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе», сообщает novostipmr.com

Парламентарий констатировала, что на сегодняшний день скопилась достаточно большая очередь граждан, нуждающихся в замене просроченного загранпаспорта – около 20 тысяч человек. Ещё 60 тысяч находятся в очереди на получение российского гражданства. При этом Аршинова подчеркнула, что такая ситуация складывается на фоне того, что «Молдова, Румыния, Болгария просто штампуют каждому встречному» свои паспорта.

В этих условиях депутат предлагает изменить формат работы российского консульства.

«Может быть, пересмотреть формат работы со своими гражданами и будущими гражданами в этом контексте. Учитывая, что у нас есть опыт пандемии, мы можем многие процедуры делать удалённо», – сказала Алёна Аршинова.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, также принявший участие в работе круглого стола, сообщил, что уже расширено штатное расписание консульского пункта в Тирасполь, ожидается прибытие дополнительных сотрудников консульства.
  • Сегодня, 20:13
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